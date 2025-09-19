Ana și Valentin Țoc lansează „Umani”, o academie pentru creatorii de experiențe. Video

Pe canalul de YouTube „Hai România” a apărut o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”. Invitații lui Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, au fost Ana Maria și Valentin Țoc, doi antreprenori care și-au construit misiunea în jurul faptelor bune. Ei sunt cei care au inițiat proiectul ROD și au fondat Umani, două inițiative prin care creează experiențe autentice și unice, dar și o comunitate implicată și responsabilă.

Ana Maria și Valentin Țoc construiesc ecosisteme în care indivizii, de la copii la adulți, sunt încurajați să se implice, să învețe prin practică și să creeze experiențe care aduc valoare, sens și conectare în comunitățile lor.

Ana și Valentin au lansat de curând un nou proiect important „Umani”. Este o nouă inițiativă de business educațional. Aceasta condensează 20 de ani de experiență a fondatorilor în lucrul cu oamenii și comunitățile. „Uman este un loc superb la marginea pădurii în care oamenii vor învăța și pot să învețe și să dezvolte abilitatea de a crea experiențe pentru alți oameni. Deci devii un creator de experiențe care pot avea impact în viața celorlalți, pot fi cu sens, dau sens. Implică foarte multe lucruri practice prin care poți da sens fiecărei activități pe care vrei să o faci”, spune Ana.

„Umani” este adresat adulților, antreprenori, manageri de evenimente, sau oricine dorește să creeze experiențe semnificative. „A apărut în decursul de 20 de ani. Umani coagulează, practic, aduce împreună toată experiența noastră de lucru cu oamenii și de lucru pentru comunități și pentru evenimente, afaceri. Totul devine foarte digital sau doar tranzacțional, iar omul nu e făcut să facă totul automat. Trebuie să simtă că poate să crească sau să se transformă, că învață ceva, că pleacă cu ceva acasă și o experiență poate să-i ofere și să acopere această nevoie. Fie că e o afacere locală sau o afacere mai mare, cu impact, fondatorii pot crea experiențe care să atragă clienți sau să îi motiveze să devină fani, să povestească despre acel brand sau acea afacere. Îi învățam să creeze experiențe prin care să-și promoveze propriile afaceri și să ajungă mai aproape de oameni”, spune Valentin.

Proiectul are ca scop să-i învețe pe participanți cum să creeze experiențe cu intenție și impact. Să pună beneficiarul în centru, să transmită valori, să transforme clienții în ambasadori. Mai exact, să aducă sens într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

„Dacă valorile organizaționale nu capătă formă și dacă ele nu sunt transmise mai mult decât la nivel de comunicare rămân acolo, simple cuvinte transmise. O experiență bine făcută, creată cu intenție, nu se realizează din întâmplare, dar schimbă modul în care un om poate să gândească sau să simtă sau să acționeze. Într-o afacere, cum ai face să schimbi, să transformi modul în care oamenii gândesc sau acționează în raport cu afacerea ta? Trebuie să simtă că este parte a unui loc, a unei experiențe”, spune Ana Maria.

Invitații au oferit și un exemplu de experiență. Un antreprenor a inițiat un proiect prin care tineri artiști au pictat geamurile pizzeriei sale, implicând comunitatea și transformând locația într-un punct de legătură pentru tineri. A crescut vizibilitatea locației și întreaga afacere și-a creat propria comunitate.

Umani este un business educațional care pornește în această toamnă cu proiectul „Academia Creatorilor de Experiențe”. „Timp de șase săptămâni, intri într-un proces de a învăța și a te implica făcând o experiență reală pentru afacerea ta sau pentru agenția ta sau pentru școala ta sau pentru nevoia ta”, explică Ana.

Programul debutează în luna octombrie cu 10 locuri. „Noi ne dorim ca la finalul Academiei, celor șase săptămâni, ei să plece cu o experiență creată. Programul include 2 întâlniri online pe săptămână, dar și minim o întâlnire fizic la „Hambarul cu idei”, un spațiu într-un cadru natural. În aceste săptămâni, participanți vor învăța cum să-și dezvolte propria strategie de experiențe pentru afacerea lor. „ Programul este gândit ca fiind foarte practic. Nu vom teoretiza foarte mult. Cei care vin acolo o să-și dezvolte strategia de experiență aplicată pentru ei, pentru specificul lor. Noi îi îndrumăm cu experiența noastră”, spune Valentin. Costul acestor cursuri nu a fost încă stabilit de fondatori. Sumele propuse se învârt între 1.000 și 2.500 de lei pentru cele trei luni.

Pentru viitor, cei doi antreprenori au în plan să construiască o comunitate a creatorilor de experiențe. Dar și să ofere mentorat pe termen lung. Printre planuri se numără și dorința de a dezvolta academii specializate pentru anumite domenii de activitate, precum turism.

„Este o comunitate care se creează. Ne dorim să crească împreună și noi să lucrăm împreună și cu ei pe termen lung. Avem și un program de mentorat în care pot intra lunar pentru discuții și pregătire sau testare a ideilor lor de implementare”, spune Valentin.

Umani își propune să readucă oamenii la normalitate, la „umanul” din ei. Oferă o alternativă la consumul digital excesiv, prin cultivarea răbdării, empatiei și a conexiunilor autentice. „Umani este, de fapt, întoarce la normalitate, la oameni, la umanul din noi. Pentru că tot ce înseamnă automatizat și digital ne ajută, însă ne și blochează. Și ne blocăm cu orele, cu ochii în ecran. Dar entuziasmul de care avem nevoie, de fapt, în relație cu ceilalți, se dezvoltă fizic cel mai bine”, explică Ana.