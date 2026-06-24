Amnistia fiscală pentru firmele cu TVA anulat a trecut de Senat. Ce datorii fiscale ar putea fi anulate

Senatul a aprobat miercuri o propunere legislativă care prevede anularea unor obligații fiscale stabilite după anularea codurilor de TVA pentru mii de firme. Proiectul, care vizează inclusiv cooperativele agricole, merge acum la Camera Deputaților, for decizional, unde va fi stabilit dacă măsura va intra în vigoare.

Senatul a adoptat miercuri inițiativa legislativă care prevede ștergerea unor obligații fiscale impuse contribuabililor după anularea înregistrării în scopuri de TVA. După votul din camera superioară a Parlamentului, proiectul va fi analizat și supus votului final în Camera Deputaților.

Miza este importantă pentru peste 2.000 de companii care s-au confruntat cu anularea codurilor de TVA în anii anteriori și care ulterior au primit decizii de impunere pentru plata retroactivă a taxelor și accesoriilor aferente pe perioade de până la cinci ani.

În urma unui raport suplimentar introdus înaintea votului, măsura ar urma să se aplice și cooperativelor agricole.

„Prezenta lege vizează anularea impunerilor abuzive, atât a obligaţiilor principale, cât şi a celor accesorii, pentru a corecta erorile administrative ale ANAF şi a sprijini mediul de afaceri într-un context economic dificil, marcat de încetinirea creşterii economice. O astfel de măsură ar proteja mii de contribuabili mici, prevenind falimente şi pierderea de locuri de muncă”, se arată în expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului de act normativ.

Propunerea legislativă prevede anularea diferențelor de obligații fiscale principale reprezentând TVA și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizii de impunere emise de ANAF după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Codul fiscal.

Măsura ar urma să se aplice pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi.

Potrivit expunerii de motive, anulările codurilor de TVA au avut la bază situații precum declararea inactivității fiscale, nedepunerea deconturilor de TVA sau depunerea unor declarații pe proprie răspundere privind lipsa activităților economice.

„Ulterior, ANAF a impus retroactiv obligaţii fiscale principale (TVA suplimentar) pe perioade de până la 5 ani, însoţite de accesorii (dobânzi şi penalităţi), chiar dacă contribuabilii nu au colectat TVA de la clienţi şi au fost trataţi ani de zile ca neplătitori de TVA, cu validări succesive în evidenţele oficiale ale ANAF”, se precizează în document.

În ultimii ani, ANAF a desfășurat controale fiscale care au vizat contribuabili ale căror coduri de TVA au fost anulate în baza prevederilor respective din Codul fiscal.

Inițiatorii proiectului estimează că aplicarea măsurii ar putea genera inițial o diminuare a veniturilor bugetare cuprinsă între 500 și 800 de milioane de lei, pe baza datelor ANAF din 2025. În același timp, aceștia susțin că efectele ar putea fi compensate pe termen mediu prin stimularea activității economice și reducerea numărului de litigii fiscale, ale căror costuri anuale sunt estimate la aproximativ 100 de milioane de lei.

Autorii inițiativei consideră că actuala practică a dus la obligații fiscale disproporționate și la transformarea unor erori administrative sau probleme de comunicare în datorii cu impact major asupra antreprenorilor.

„Potrivit datelor publice, peste 15.000 de inspecţii TVA au dus la cereri suplimentare de 1,751 miliarde lei în 2025, multe dintre acestea fiind contestate ca abuzive. Contribuabilii au fost induşi în eroare de lipsa de transparenţă a ANAF, care nu a aplicat aceste interpretări timp de 14 ani, încălcând principii precum certitudinea impunerii (art. 3 lit. b) Cod fiscal), proporţionalitatea şi buna-credinţă (art. 368 Cod administrativ, jurisprudenţa CJUE). Se constată o triplă impunere mascată: TVA retroactiv de la contribuabil, TVA de la beneficiar (nedeductibil) şi impozite deja achitate pe venit/profit, se precizează în document”, susţin autorii iniţiativei legislative.

Inițiatorii amintesc că soluții similare au mai fost adoptate în trecut prin alte acte normative privind amnistia fiscală.

„Această soluţie legislativă a mai fost adoptată de legiuitor în «amnistiile fiscale» precedente (ex.: Legea nr. 209/2015, Legea nr. 72/2022, O.U.G. nr. 107/2024). Această propunere se limitează la cazurile specifice din art. 316 alin. (11) lit. a), d) şi e) Cod fiscal. Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele, se prevede posibilitatea restituirii, evitând prejudicii ireversibile”, susţin iniţiatorii proiectului de act normativ.