Americanii îi întorc spatele lui Donald Trump. Ce arată un nou sondaj

Un nou sondaj AP-NORC realizat între 11 și 17 iunie arată că cei mai mulți americani dezaprobă modul în care președintele Donald Trump gestionează relația cu Iranul. Cercetarea a fost efectuată în perioada în care liderul de la Casa Albă promova un acord cu Teheranul și anunța măsuri pentru reluarea negocierilor dintre cele două state, relatează Times of Israel.

Potrivit sondajului, aproximativ 65% dintre adulții americani dezaprobă modul în care Donald Trump a gestionat dosarul iranian. Rezultatele evidențiază diferențe importante între alegătorii celor două mari partide. Majoritatea democraților și independenților au o opinie negativă despre politica administrației Trump față de Iran, în timp ce doar 28% dintre republicani se declară nemulțumiți.

Nivelul de aprobare privind relația cu Iranul este apropiat de rata generală de susținere a președintelui american, care se situează la 37%, fără schimbări față de sondajul realizat în luna mai de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Cercetarea a fost realizată într-o perioadă în care Donald Trump a renunțat la discursul privind escaladarea conflictului și a promovat reluarea negocierilor cu Teheranul.

Acordul promovat de administrația americană continuă să genereze reacții critice, inclusiv în rândul unor susținători republicani. Documentul prevede reluarea exporturilor de petrol ale Iranului fără restricții, redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit pentru două luni, reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian și reducerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Teheran.

David Farrington, un independent din Texas cu simpatii republicane, consideră că înțelegerea nu oferă suficiente garanții privind programul nuclear iranian.

„Orice acord referitor la strâmtoare este cu greu ceea ce aș putea considera o concesie clară din partea Iranului”, a spus Farrington. „Prin urmare, consider că este doar o încercare de a împacheta acest acord într-o lumină mai favorabilă decât merită în realitate.”

Datele sondajului indică și o reticență semnificativă față de implicarea militară a Statelor Unite în conflict. Aproximativ 53% dintre americani consideră că acțiunile militare desfășurate împotriva Iranului „au mers prea departe”. Procentul este ușor mai mic decât cel înregistrat în luna martie, când 59% dintre respondenți aveau aceeași opinie.

În rândul republicanilor, percepția este diferită. Aproape patru din zece consideră că intervenția s-a situat „aproape de nivelul potrivit”, în timp ce 37% apreciază că măsurile adoptate nu au fost suficient de ferme. Joan Jones, o independentă din Florida, susține că acțiunile americane au fost necesare.

„Aceste atacuri au, în cele din urmă, rolul de a ne proteja de eventuale atacuri nucleare”, a declarat Jones. „Cred că trebuie să trecem prin asta și să eliminăm această teamă, astfel încât să nu mai planeze permanent asupra noastră.”

Rezultatul apare pe fondul tensiunilor dintre liderul american și premierul israelian Benjamin Netanyahu, după criticile formulate de Trump la adresa unor atacuri israeliene din Liban, despre care a afirmat că afectează negocierile cu Iranul.

James Huffman, un republican din Ohio, consideră că abordarea Casei Albe nu este eficientă.

„Netanyahu nu va face tot ceea ce își dorește Trump. Va face ceea ce consideră el că trebuie făcut”, a afirmat Huffman. „Pur și simplu nu cred că această abordare este eficientă.”

Rezultate similare sunt înregistrate și în ceea ce privește economia, unde aproximativ o treime dintre americani aprobă politicile administrației.

Chiar dacă unii alegători republicani continuă să susțină politicile economice ale președintelui, sondajul indică o scădere a entuziasmului în interiorul propriului electorat. Doar 69% dintre republicani aprobă modul în care Donald Trump gestionează economia, comparativ cu 78% care îi aprobă activitatea generală la Casa Albă.

Patricia Bailey, o alegătoare republicană din Virginia de Vest, afirmă că scumpirile continuă să afecteze bugetele familiilor. „Spuneam chiar în urmă cu câteva seri că să comanzi o pizza a devenit un lux rezervat oamenilor bogați”, a declarat Bailey.

Deși l-a votat pe Donald Trump, aceasta susține că a fost dezamăgită de rezultatele obținute până acum. „M-a dezamăgit puțin”, a spus ea.

Bailey consideră că problemele economice existau și înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă, însă apreciază că promisiunile privind îmbunătățirea situației economice nu au fost îndeplinite. „Cred că a devenit atât de preocupat de război, încât a uitat unele dintre promisiunile pe care le făcuse anterior”, a declarat ea.