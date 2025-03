EVZ Special America și Rusia, în cursa pentru influență. Cristian Hrițuc: „Trump acum dezbină Europa”. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”, l-a adus în atenția publicului pe Cristian Hrițuc, analist politic. A fost consilier prezidențial într-o perioadă în care România își întărea parteneriatul cu Statele Unite. În cadrul podcastului, s-a discutat despre actuala situație și despre provocările care apar în această lume ce se încinge mai mult pe măsură ce timpul trece. Administrația Trump a schimbat planurile națiunilor la nivel mondial și șochează Europa prin fiecare declarație.

Donald Trump vrea să aducă acum în lume o nouă regulă a puterilor. Își dorește ca influența în lume să fie împărțită în trei: America, China și Rusia. Dar, acest lucru poate fi posibil doar dacă Rusiei îi este restabilit statutul de altădată. Planurile lui Trump, dar și statutul Europei în această nouă ordine mondială au fost discutate în cadrul noului podcast.

Teoria celor trei mari puteri

Rusia și China au un parteneriat strategic pe termen lung și asumat de ambele părți. Potrivit discuțiilor din cadrul podcastului, acest lucru reprezintă un punct central care a dus la apropierea lui Trump de Rusia. „America nu mai poate ține pasul tehnologic cu China. Este în scădere la mai multe capitole, de la drumuri făcute până la armament sau la producție IT. America a pierdut puțin pasul cu China și probabil în 10 ani va fi sub ea la nivel mondial. În aceste condiții, vine ideea lui Trump care propune împărțirea lumii în trei zone. Rusia, care este țară agresoare și cu care am avut probleme trebuie să aibă propria ei zonă de influență. O aducem la masă și astfel vom avea un echilibru în trei când doi se vor uni împotriva unuia. Astfel, avem o lume multipolară la care visează și Putin și Trump”, a precizat invitatul.

Potrivit spuselor analistului politic, acest scenariu al celor trei puteri poate fi realizat doar în contextul în care Rusia își crește influența. „Trebuie să crești Rusia. Planul acesta american nu este nou. A început de pe la Obama ideea de retragere din Europa și concentrare pe războiul economic. Sunt într-un moment în care America nu poate să zică că nu mai este pionul principal în lume, își pierde credibilitatea. America trebuie să găsească o cale în care cedează lucruri și ajunge la acel echilibru, concentrându-se pe interesele ei primordiale. Din punctul meu de vedere, pleacă de la o abordare americană izolaționistă. În Europa eu pe cine sun? Trump acum dezbină Europa. Probabil, în evaluarea lor, Europa nu mai are forța pe care noi spunem că o avem. Europa nu mai este o prioritate pentru Statele Unite. Au spus în declarații”, a explicat Cristian Hrițuc.

Influența se împarte

În momentul de față, trăim într-o realitate în care America se îndreaptă către Rusia pentru a o aduce la stadiul de putere importantă. Astfel, se formează un trio: SUA, China și Rusia. Țările ar urma să-și împartă influența în lume. „Toată influența se împarte, fiecare își ia zonele de business. Tocmai pentru că nu mai pot face față unui război comercial continuu, se împart zonele. Prin acest lucru, America își fragilizează legăturile cu Europa, dar are un avantaj. Este vorba de faptul că noi nu ne putem asigura securitatea singuri și vom fi dependenți. Dacă va lua la bucată fiecare stat european va putea să destrame Uniunea Europeană. Va merge pe relații bilaterale, țări din Europa care relaționează direct cu America”, a precizat analistul politic.

România în contextul administrației Trump

De-a lungul deceniilor, România și SUA au funcționat într-un puternic parteneriat strategic. În contextul noii administrații Trump, nu se știe exact ce se va întâmpla mai departe cu țara noastră. „Până la urmă, scutul de la Deveselu îi apără pe ei pe partea cealaltă de Iran, Turcia, Iran, Siria și tot așa. Nu spun că dacă ne lasă în zona de influență rusă, ei intră cu tancurile. Le lasă partea de business. Îi lasă să intre să facă și ei business în aceste zone. Obiectivele lui Putin sunt să aibă influență pe toată zona asta.

Realist, principalele investiții în România sunt din Uniunea Europeană, mai puține din SUA. Dar americanii se bazează pe faptul că nimeni nu mai vede Uniunea Europeană ca pe un singur stat, chiar dacă avem Bruxelles-ul ca instituție suprastatală. Aici vine discuția dacă Uniunea Europeană trebuie să se îndrepte spre Statul Federal European. S-a încercat, dar nu s-a ajuns la rezultat. Băsescu atrăgea atenția tot timpul. Vedeți să nu ajungem la Europa cu două viteze. Cred că planul americanilor acesta este. Vestul Europei, economiile puternice, îi lăsăm să joace la ei acolo și luăm partea de est și facem și noi sau rușii afaceri”, a afirmat invitatul.

Analistul politic a adus în vedere faptul că România nu are în prezent o cultură democratică solidă. Acest lucru duce la existența unor riscuri, unei fragilități ce poate fi folosite. „În țările din vest crește curentul extremist și nu există nicio soluție pentru că avem un deficit de democrație. Totuși, România are democrație de 30 de ani, Germania are democrație de 300 de ani. Acest decalaj cultural și economic ne face pe noi mult mai vulnerabili. Noi nu avem încă o cultură democratică solidă. Sunt puține generații care au avut parte de democrație”, a afirmat expertul.

Europa nu se poate apăra singură

Europa este momentan în situația în care nu se poate ocupa singură de propria securitate. În contextul scăderii influenței americane, jocul european a fost totuși bine realizat, spune analistul. „Momentan, nu se poate apăra singură, este nevoie de câțiva ani. Suntem în situația în care America dă semne că vrea să plece și Europa încă mai trage și mai speră că se va rezolva. Eu cred că jocul europenilor a fost unul foarte bun în această perioadă. Încearcă să câștige timp. Încearcă să-l facă pe Trump, care a aruncat la gunoi 50 de ani de relații diplomatice proamericane, să vadă unde se va ajunge. Până la urmă și Europa are variante. Americanii ne-au presat. Toată lumea zicea că Băsescu se opunea formării armatei europene. Dar, acest lucru se întâmpla și la rugămintea americanilor care au cerut să nu formăm o structură paralelă când avem NATO”, a precizat Cristian Hrițuc.

Potrivit invitatului, Europa este pe drumul cel bun. Dar acest lucru se va menține dacă națiunile vor sta unite. „Europa trebuie să înțeleagă că trebuie să fie unită, să aibă o formulă de organizare mai bună și să înceapă să joace diplomatic. Chinezii ar veni să facă mașini electrice și în România. Tu trebuie să-ți joci avantajele pe care le ai. Avem o piață mare, puternică, aproape 500 de milioane de oameni”, a spus analistul politic.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .