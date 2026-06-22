Șoferii din România riscă amenzi usturătoare și chiar imobilizarea mașinii dacă circulă cu defecțiuni la faruri, indiferent că e vorba de becuri arse sau reglate incorect, atrag atenția autoritățile.

Potrivit Codului Rutier în vigoare, orice problemă la sistemul de iluminare și semnalizare a vehiculului este considerată o defecțiune tehică gravă și se sancționează cu amendă din clasa a III-a.

Faruri, stopuri sau semnalizatoare nefuncționale (bec ars, far spart, lumină lipsă) – amendă cuprinsă între 1.300 și 1.730 lei (6-8 puncte-amendă) + 2 puncte de penalizare la permis.

(bec ars, far spart, lumină lipsă) – amendă cuprinsă între (6-8 puncte-amendă) + la permis. Circulație fără lumini de întâlnire (ziua, faruri stinse) – amendă din clasa a II-a (aprox. 900 – 1.100 lei).

(ziua, faruri stinse) – amendă din clasa a II-a (aprox. 900 – 1.100 lei). Faruri reglate greșit (care orbește ceilalți participanți la trafic) – amendă similară, clasa a III-a.

În cazuri grave, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare (talonul) până la remedierea defecțiunii și pot chiar imobiliza vehiculul, mai ales noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă.

Farurile defecte reduc drastic vizibilitatea și cresc riscul de accidente. Un bec ars sau un far spart poate face diferența între a fi văzut la timp de ceilalți șoferi și a provoca un accident grav.

„Conducerea unui autovehicul cu defecțiuni la sistemul de iluminare și semnalizare reprezintă un pericol real pentru siguranța traficului”, spun reprezentanții Poliției Române.

Verificați săptămânal starea farurilor și stopurilor.

Schimbați becurile imediat ce se ard (recomandat becuri de calitate, omologate).

Faceți o reglare corectă a farurilor la service după orice intervenție sau schimbare de suspensie.

Nu uitați de farurile de ceață și de luminile de poziție.

Recomandare: Chiar și un singur far cu bec ars vă poate costa scump la un control de rutină. O verificare simplă la ITP sau la un atelier auto vă poate scuti de amenzi neplăcute și, mai important, vă poate salva viața.