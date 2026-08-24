Un nou sistem de monitorizare a traficului este introdus treptat pe șoselele din Italia, autoritățile folosindu-l pentru identificarea depășirilor efectuate în locuri în care astfel de manevre sunt interzise, potrivit publicației businessonline.it.

Dispozitivul, denumit „sorpassometru”, nu funcționează asemenea unui radar clasic, deoarece nu urmărește viteza mașinilor, ci modul în care acestea circulă și execută depășirile.

Sistemul combină senzori instalați în carosabil cu camere video de înaltă rezoluție. Senzorii detectează momentul în care un autovehicul trece pe sensul opus sau peste marcajul longitudinal continuu, iar camerele sunt activate pentru a înregistra întreaga manevră.

Imaginile sunt ulterior analizate cu ajutorul unui software, însă sancțiunea nu este emisă exclusiv în baza unei decizii automate. Fiecare situație este transmisă Poliției Locale, unde un operator verifică înregistrarea și confirmă existența încălcării înainte ca amenda să fie aplicată.

Dispozitivele nu sunt instalate pe orice drum, ci în special pe sectoarele considerate periculoase și autorizate de autoritățile locale. Sunt vizate, în principal, zonele cu vizibilitate redusă, curbele și porțiunile de drum unde depășirile ilegale pot crește semnificativ riscul producerii unor accidente.

Potrivit prevederilor articolului 148 din Codul rutier italian, sancțiunile pentru depășirile interzise pornesc de la 167 de euro și pot ajunge la peste 1.300 de euro, în funcție de gravitatea situației și de circumstanțele în care a fost comisă abaterea.

În anumite cazuri, șoferii aflați în perioada de început a perioadei de deținere a permisului pot fi supuși și unor măsuri suplimentare.

Autoritățile locale susțin că monitorizarea acestor sectoare a contribuit la reducerea accidentelor și la creșterea gradului de siguranță perceput de participanții la trafic.

Șoferii sancționați au dreptul să conteste amenda. Plângerea poate fi adresată prefectului în termen de 60 de zile sau judecătorului de pace, în termen de 30 de zile, potrivit procedurii aplicabile în Italia.