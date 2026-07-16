Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „Nu poți înțelege România fără să-i cunoști istoria”

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a afirmat că relația dintre România și SUA este „mai puternică și mai importantă ca niciodată”, în cadrul vernisajului expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, desfășurat joi, în prezența președintelui Nicușor Dan și a reprezentanților instituțiilor partenere.

Diplomatul american a vorbit despre valorile comune care stau la baza parteneriatului strategic dintre cele două state și despre rolul pe care îl are cunoașterea istoriei în înțelegerea unei țări.

În discursul său, ambasadorul a explicat că, înainte de a veni la București, a studiat istoria României pentru a înțelege mai bine societatea românească.

„De-a lungul anilor, am învățat ceva important, și anume că nu poți înțelege cu adevărat o țară și oamenii ei fără să le cunoști istoria. (...) Am făcut un efort citind cât de mult am putut despre trecutul României și pot vedea cum istoria acestei țări a contribuit la modelarea României pe care o cunoaștem astăzi”, a declarat Darryl Nirenberg.

Ambasadorul a amintit și de legătura personală pe care o are cu această regiune a Europei, precizând că bunicii săi au emigrat în Statele Unite în urmă cu mai bine de un secol.

Diplomatul american a mai spus că valorile precum libertatea, familia, credința și respectul pentru muncă reprezintă fundamentul relației dintre România și Statele Unite: „Acestea sunt aceleași valori înrădăcinate în civilizația occidentală care definesc România de astăzi și sunt, de asemenea, valorile care stau la baza acestui parteneriat. Acest parteneriat dintre națiunile noastre (...) nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important”.

Nirenberg a amintit că, în acest an, Statele Unite marchează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență și 146 de ani de relații diplomatice cu România.

Ambasadorul a explicat că expoziția urmărește evoluția relațiilor diplomatice, culturale și militare dintre cele două țări și aduce în prim-plan momente și personalități care au contribuit la consolidarea acestora.

Printre numele evocate s-au numărat George Pomuț, Elie Wiesel și Nadia Comăneci, despre care diplomatul american a spus că întâlnirea avută recent cu fosta mare gimnastă a fost unul dintre „marile privilegii” ale mandatului său.

La finalul discursului, Darryl Nirenberg și-a exprimat convingerea că relația dintre România și Statele Unite va continua să se consolideze.

„Pe măsură ce onorăm această istorie, ar trebui să ne amintim că există și o poveste care încă se scrie. (...) Cu valorile noastre comune și potențialul incredibil al României, am sentimentul că expoziția care se va deschide peste o sută de ani va spune o poveste și mai măreață, o poveste despre realizări, prietenie și un parteneriat între cele două națiuni ale noastre”, a declarat ambasadorul.