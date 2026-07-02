Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri un articol de opinie pe platforma americană Newsmax.com, în care transmite un mesaj de susținere pentru relația strategică dintre România și Statele Unite, în contextul aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței americane. Șeful statului afirmă că românii privesc Statele Unite ca pe un aliat de încredere și susține că parteneriatul bilateral trebuie consolidat în domenii precum securitatea, energia, tehnologia și economia.

În debutul articolului, președintele subliniază că aniversarea Statelor Unite reprezintă nu doar un moment de celebrare a istoriei americane, ci și o ocazie de reafirmare a relațiilor construite pe baza unor valori comune.

„Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată. A fost un aliat puternic, angajat în apărarea păcii, securităţii şi a libertăţii în faţa celor care le ameninţă. De aceea, parteneriatul dintre ţările noastre merită mai mult decât recunoştinţă. El trebuie consolidat, apărat şi proiectat cu şi mai multă ambiţie în viitor, deoarece se sprijină pe o fundaţie solidă de respect reciproc, admiraţie şi obiective comune, la fel de relevante astăzi ca şi în trecut”, afirmă Nicușor Dan.

Președintele evocă și momente istorice care, în opinia sa, au consolidat apropierea dintre cele două state. El amintește de rezistența anticomunistă din Munții Carpați și de sprijinul oferit de Statele Unite luptătorilor români după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Statele Unite au încercat să îi sprijine, paraşutând voluntari români şi provizii pentru a susţine lupta. Cei care au fugit în munţi au trăit cu o singură speranţă: că americanii vor veni să elibereze România. Mulţi şi-au dus această speranţă până la moarte, în faţa represiunii comuniste. Este o mărturie impresionantă a legăturii istorice dintre popoarele noastre”, scrie șeful statului.

În același timp, Nicușor Dan afirmă că apropierea dintre România și Statele Unite este susținută și de valori comune.

„Afinitatea noastră faţă de valorile americane se regăseşte şi în alte principii fundamentale: importanţa credinţei şi a familiei, necesitatea unor frontiere sigure, respectul pentru democraţie şi primatul libertăţii”, notează acesta.

Articolul trece în revistă și proiectele strategice aflate în derulare între cele două state. Președintele menționează consolidarea prezenței militare americane la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, dezvoltarea reactoarelor modulare mici și a proiectelor nucleare de la Cernavodă, investițiile în inteligență artificială în Dobrogea, extinderea Portului Constanța și dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze și a proiectului Neptun Deep.

Potrivit lui Nicușor Dan, toate aceste inițiative reflectă o cooperare strategică pe termen lung între București și Washington.

În finalul articolului, președintele susține că românii continuă să privească favorabil leadershipul american și afirmă că relația dintre cele două state are perspective solide de dezvoltare.

„Leadershipul american se bucură de un respect profund în rândul românilor”, afirmă șeful statului, adăugând că „În România, sprijinul popular pentru leadershipul american şi, în mod particular, pentru preşedintele Donald Trump, rămâne foarte ridicat, reflectând atât afinităţile istorice dintre cele două popoare, cât şi o viziune comună asupra provocărilor şi priorităţilor lumii de astăzi”.

În încheiere, Nicușor Dan transmite un mesaj cu ocazia aniversării Statelor Unite: „Dumnezeu să binecuvânteze America la împlinirea a 250 de ani de existenţă!”.