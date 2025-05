EVZ Special Alina Vlădulescu, co-fondator WinAdvisors: „Cred că, în momentul de față, nu mai vorbim de manageri, ci mai mult de lideri.







Într-un context în care piața ospitalității se confruntă cu multiple provocări – de la lipsa forței de muncă, la nevoia de expertiză reală în dezvoltările hoteliere –, Alina Vlădulescu propune o abordare pragmatică, centrată pe leadership autentic, echipe bine formate și decizii bazate pe indicatori reali de performanță.

Industria HoReCa este în continuă creștere și se estimează că va ajunge la o valoare de 3,88 trilioane de dolari până în 2030. Este, de asemenea, și una dintre cele mai provocatoare industrii. Alina Vlădulescu are o experiență de peste 21 de ani în domeniul hotelier, iar de curând și-a deschis propria firmă de consultanță hotelieră, Win Advisors. Povestea ei este una fascinantă, iar lecțiile și sfaturile pe care le-a împărtășit sunt prețioase pentru orice antreprenor din domeniul hotelier.

„Misiunea noastră, prin această companie pe care am fondat-o împreună – Win Advisors –, este să dăm valoare investitorilor, hotelierilor și întregii industrii”, a transmis Alina Vlădulescu.

Ambiția studentei venite din provincie

Pentru Alina, iubirea față de industria hotelieră s-a născut pe vremea când era studentă la București. Pe atunci, era o tânără venită din provincie, cu vise mari și multă determinare. „Lucram pe timpul facultății. Cumva știam că n-am pe nimeni aici care să mă ajute, la vremea respectivă, să acced în carieră. Îmi intrase mie în cap că trebuie să muncesc de mică, pentru ca atunci când termin facultatea să-mi fie mai ușor să găsesc de lucru. Și, la vremea respectivă, lucram la o firmă de training. La un moment dat, această firmă ținea cursuri în hotelurile mari din București.”

„Eu eram secretară în compania respectivă. Acolo am învățat să redactez prima mea scrisoare, să scriu un email, printre altele. Eram ca o familie. Iar la un moment dat, când am deschis zona de cursuri deschise, am decis să le organizăm în hotelul Marriott. Într-o dimineață, m-am dus înainte de cursuri să le duc trainerilor materialele. Pentru mine a fost dragoste la prima vedere. Când am intrat prima dată în hotelul respectiv, m-am simțit ca Alice în Țara Minunilor. Imediat mi-am spus că într-un loc ca acesta mi-ar plăcea să lucrez. La foarte puțin timp după aceea mi-am pregătit singură CV-ul și l-am trimis la toate hotelurile mari din București. Asta se întâmpla prin 2002. Așa a venit prima ofertă de job în domeniul hotelier, de la fostul Sofitel (actualul Pullman)”, a povestit Alina.

Începuturile în domeniul hotelier

Deși Alina era o fată inteligentă și ambițioasă, de multe ori n-a fost încurajată de apropiații ei în drumul pe care și-l alesese. „Țin minte și astăzi cum eram îmbrăcată la primul interviu la Sofitel. La vremea respectivă, purtam aparat dentar, iar prietena mea îmi zice: «Ali, știi cât de mult te apreciez eu pe tine, dar unde te duci tu acolo cu sârmele astea în gură, să lucrezi pe vânzări? Nu te vor lua niciodată». Spre surprinderea tuturor, am primit postul.”

Alina a început călătoria în industria HoReCa în departamentul de vânzări și marketing, ca junior. „Mă ocupam de relația cu agențiile de turism, la vremea respectivă. După aceea, am fost recrutată pentru deschiderea hotelului Novotel. Mi-am continuat parcursul în cadrul grupului Accor. La un moment dat am fost aleasă să intru într-un program de pregătire a viitorilor general manageri de hotel, prin participarea la IHMP (International Hospitality Management Programme). Acesta era un program intensiv, organizat de către Accor Academie, în colaborare cu ESSEC Business School din Franța. Această experiență, împreună cu mandatul din hotelul MGallery din Praga au constituit bazele succesului meu ulterior ca general manager”, a povestit Alina.

Aventura din Praga

Alina a acceptat oferta de muncă în Praga, ca manager operațional, cu focus în zona de Food & Beverage. Acea perioadă a fost o adevărată aventură, ea neștiind nici măcar să servească o cafea la vremea respectivă. „Acolo am învățat să ajut și în bucătărie, pentru că aveam o lipsă acută de personal. M-am deprins să servesc cafele, să ajut echipa să debaraseze după micul dejun, am învățat să fac primele mele inventare. Timp de 13 luni mă trezeam în fiecare dimineață la 06:30 cu gândul: «Oare azi ce mi se mai întâmplă?». Aceea a fost una dintre cele mai provocatoare experiențe din cariera mea.”

„După ce am absolvit cursul, am aplicat pentru deschiderea hotelului Mercure din România. Mulți m-au descurajat, pentru că nu aveam experiență ca director de hotel. Însă m-am automotivat cu gândul că toți, până să ajungă să facă ceva sau să fie ceva, sunt începători. Cu același gând mi-am motivat ulterior și echipele. De multe ori, drive-ul contează mai mult decât experiența”, a spus Alina.

De la angajatori la clienți Win Advisors

Cu toate greutățile, dragostea Alinei pentru această industrie nu a pierit niciodată. Ba dimpotrivă, cu timpul, ea a crescut tot mai mult. „Am amintiri foarte frumoase și, dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș alege același parcurs. Au fost și momente grele, în care am simțit că sunt în genunchi, însă m-am ridicat și am mers mai departe. Odată ce intră acest microb în tine, nu te mai poți dezlipi”, a spus ea.

„Un lucru de care sunt foarte mândră este că am creat echipe. Și am dat, în primul rând, încredere oamenilor din jurul meu să crească. În hotelurile în care am activat, am încercat mereu să creez echipe și să fim ca o familie. Am și avut noroc de angajatori care m-au susținut și cărora le-am adus rezultate sustenabile. Drept dovadă, astăzi sunt și clienții mei prin Win Advisors.”

De la director de hotel la antreprenoare

Alina a admirat întotdeauna femeile antreprenoare, însă nu a avut dintotdeauna curajul de a deveni una dintre ele. „A trebuit să mă conving pe mine că pot face acest lucru”, a împărtășit ea.

În perioada pandemiei, Alina a fost forțată de împrejurări să închidă hotelul pe care îl conducea. „Închizând unitatea, am avut senzația că parcă îmi abandonez familia pentru o perioadă”, a spus ea. După pandemie, a început războiul din Ucraina, și atunci au apărut primele semne de întrebare în mintea Alinei.

„M-am întrebat: ok, dacă mâine ar trebui să iau totul de la capăt, ce mi-ar plăcea să știu în plus față de ce performez astăzi? Știu să deschid un hotel, știu să-l operez, să creez echipe. Însă, nu de puține ori, m-am întrebat ce se întâmplă sub GOP, care sunt etapele unei dezvoltări hoteliere. Și cumva de aici am plecat.”

În 2022, antreprenoarea a primit un telefon de la un fost angajator care i-a propus să se alăture echipei unui dezvoltator local cunoscut. Acesta avea proiecte hoteliere atât în România, cât și în străinătate. „M-am dus la discuție, care s-a dovedit a fi de fapt un interviu. Apoi am fost chemată la discuție și cu CEO-ul companiei și uite-așa am rămas acolo doi ani. În acești doi ani mi-am dat seama că ceea ce făceam intern, în compania respectivă, voiam de fapt să fac mai departe. Să asist proprietarii de la ideea de a deschide un hotel, în toată «călătoria» și până la a-l opera, inclusiv, când este cazul”, a povestit Alina.

Parteneriat de succes

În cele mai neașteptate moduri se nasc cele mai frumoase parteneriate. Cel dintre Alina și partenera ei de business, Cătălina, nu este o excepție. „Pe partenera mea din Win Advisors o știam de ani de zile. Am fost colege, ne urmăream cumva parcursul în companie și ne admiram reciproc. Cu toate acestea, niciodată nu s-a pus problema să lucrăm împreună. Cred că totul a început într-un moment cheie al vieții, în care amândouă ne-am pus întrebarea: «Ce vreau să fac mai departe?».”

„Ne-am văzut la un eveniment acum doi ani și am discutat să ne întâlnim peste o lună la un ceai. Simțeam cumva că vrem să «testăm» ce voia fiecare dintre noi să facă mai departe în carieră. Ne-am reîntâlnit, am pus pe hârtie know-how-ul ei și pe al meu. Am realizat imediat că există multă chimie în zona asta de business. Cătălina a lucrat ani de zile în zona de dezvoltare hotelieră, semnând peste 50 de contracte în Europa de Est. Eu aduceam bagajul din zona operațională, mai precis pre-opening, opening și operare hotelieră”, a explicat antreprenoarea.

O cifră de afaceri care a depășit așteptările

Cele două femei de afaceri au pornit la drum și au început să-și clădească businessul. „Acum avem o echipă trainică, proprie și de colaboratori. Tocmai pentru că, încă de la început, ne-am propus să acoperim orice potențială nevoie a interlocutorilor noștri, a clienților noștri: de la studii de oportunitate sau de fezabilitate, asistență în finanțare, calcule de rentabilitate financiară, project management, arhitectură și design, pre-opening, strategie comercială și, ulterior, la operare propriu-zisă, dar și asset management, după caz.”

În 2024, după doar opt luni de la înființarea companiei, cele două antreprenoare au atins borna de 200.000 de euro cifră de afaceri. „Am dublat așteptările inițiale pentru primele luni de la lansare”, a spus Alina. Pentru 2025, ele estimează o creștere de 70% față de cifra de afaceri din 2024.

Echipa Win Advisors

Alinei îi place să lucreze în echipă – înțelege și apreciază valoarea unui grup de oameni orientați către același scop. „Un lucru de care sunt foarte mândră este că, de-a lungul carierei mele, am creat echipe, le-am susținut și le-am insuflat respectul față de ceilalți și dorința de a reuși. Și le-am dat încredere să crească, să își depășească limitele”, a spus ea. Acest lucru se vede și în modul în care lucrează astăzi, alături de echipa Win Advisors.

„La început, eram doar noi două, când am decis că vrem să facem «exit» din corporațiile în care lucram. Ne-am gândit că o parte din piață ne cunoaște – fie pe mine, fie pe Cătălina. Dar nu am dorit să fim un «two women show», în niciun caz. De aceea, astăzi avem o echipă sudată, cu care acoperim și piețele din Bulgaria și Republica Moldova.”

Win Advisors, o altfel de firmă de consultanță și operare hotelieră

Win Advisors oferă, pe lângă partea de consultanță hotelieră, și servicii de management. „Primele proiecte pe care noi le vom opera sunt acum în dezvoltare. Sunt, practic, clienții pe care îi asistăm în zona de consultanță, iar partea de operare a venit cumva natural, creându-se o legătură solidă, bazată pe încredere că putem livra servicii personalizate și rezultatele dorite odată cu deschiderea unităților hoteliere.”

Antreprenoarea a punctat, de asemenea, că după pandemie multe tipare de a conduce sau de a dezvolta o afacere s-au schimbat. „Am observat că investitorii au început să realizeze că au nevoie și de consultanță hotelieră. Nu mai merg pe ideea «lasă că fac eu hotelul așa cum am văzut pe unde am călătorit». Cumva, în rolul nostru încercăm să convingem mulți proprietari că nu trebuie să facem doar investiții emoționale, ci că totul se bazează pe un calcul corect al ROI-ului. Recunosc că nu este deloc simplu să arăți care este realitatea atunci când ai de-a face cu un astfel de investitor, însă nu ne abatem de la valorile noastre”, a spus ea.

Importanța leadership-ului în industria hotelieră

Nu este o noutate faptul că una dintre cele mai mari provocări din industria HoReCa de astăzi este forța de muncă. Alina Vlădulescu ne-a oferit o perspectivă cel puțin interesantă în ceea ce privește importanța leadership-ului în găsirea și păstrarea angajaților. „Cred că, în momentul de față, nu mai vorbim de manageri, ci mai mult de lideri. Cel puțin în zona de hospitality, pentru că resursa umană a devenit atât de greu de găsit și de păstrat, încât, dacă nu ești în primul rând lider, pierzi foarte ușor angajații productivi.”

„Un bun lider de hotel trebuie să înțeleagă, în primul rând, hotelul și echipa, și să vină în întâmpinarea nevoilor acesteia. Dacă liderii noi vor înțelege că timpul petrecut în administrativ duce la o productivitate redusă a angajaților, deja este un pas înainte. Le recomand să găsească resurse, astfel încât timpul petrecut cu pregătirea rapoartelor de tot felul să fie eficientizat, iar echipa să poată fi mai mult on the floor – față în față cu clienții –, iar el/ea, ca lider, să nu fie îngropat(ă) în hârtii. Atunci vor avea rezultate trainice”, a transmis ea.

Rețeta succesului în domeniul hotelier

Prin prisma experienței sale, cât și prin munca pe care o face acum – lucrând cu mai multe hoteluri –, Alina a dezvăluit că rețeta succesului în această industrie este componenta umană.

„Văd ce se întâmplă astăzi în hoteluri. Sunt unități în care îi văd tot timpul prezenți fie pe șefii de departament, fie pe directorul general, zâmbitori, alături de oameni. Și sunt hoteluri în care merg o dată, de două, de trei ori și nu găsesc același vibe. Și cumva simți energia pe care ți-o transmite locul din momentul în care intri în lobby. Poți să ai cel mai frumos hotel dintr-o anumită zonă, dar, dacă nu ai această latură uman-empatică – cineva care să fie prezent, care să zâmbească, care să-ți anticipeze o cerință sau care să te recunoască atunci când revii –, astfel de locații vor avea de pierdut în fața acelora care, poate, nu sunt atât de atractive, dar care au știut să-și mențină și să-și pună în valoare partea umană”, a spus ea.

Problema salariilor din HoReCa

HoReCa este o industrie cunoscută pentru faptul că oferă salarii foarte mici, iar în ziua de astăzi acest lucru continuă să fie o reală problemă. „Salariile din HoReCa încă sunt mici și am observat că mulți proprietari au început să-și dea seama că nu se mai poate continua așa. Și aici sunt două aspecte: atât salariul, cât și beneficiile extra. Pentru că cerințele – adică ceea ce solicităm noi de la un recepționer de hotel – sunt debalansate în raport cu cât este plătit în realitate. Să știe minim o limbă străină, să lucreze cu banii, să aibă presentation skills, să administreze, într-o primă fază, o plângere – și acestea sunt doar câteva exemple.”

„Mereu le recomandăm investitorilor, în proiectele în care suntem consultanți, să încerce să își plătească angajații corect. Dacă vorbim de o investiție nouă sau de o renovare, în care se pune problema de soft-uri noi sau de schimbări operaționale, să se gândească, de exemplu, de la început, ce fel de rapoarte – în afară de cele statutare – sunt necesare. Și să investească în acele soft-uri care vor ajuta nu doar în operațional, ci și în zona financiară. Cu siguranță, vor reuși astfel să aibă o resursă umană mai restrânsă, dar mai bine plătită și mai motivată să rămână”, a spus Alina.

Sfaturi pentru hotelieri

Celor care își doresc o carieră în domeniul hotelier, Alina le recomandă să-și dezvolte foarte bine latura umană – people skills. „Să cunoască foarte bine oamenii, să aibă răbdare și să fie capabili să se adapteze interlocutorului din fața lor, fie că acesta este angajat sau client. De asemenea, să fie creativi și să nu le fie teamă să încerce lucruri noi, să iasă din tiparele obișnuite – doar așa poți crește. În plus, ca GM, e important să vezi și ce minusuri ai și să ai în echipă oameni care să fie mai buni decât tine pe acele zone, ca să îi poți pune în valoare.”

„Tot timpul spun: ca GM, să nu-ți fie frică să-ți iei în echipă oameni mai talentați decât tine. Se spune că un bun director trebuie să fie generalist – adică să știe câte un pic din fiecare. Dar vor fi situații în care trebuie să fim mai mult decât generaliști, și atunci trebuie să ai pe cineva super-iscusit în zonele respective. Mulți manageri, din frica de a nu li se lua postul sau de a pierde controlul, nu-și iau oameni capabili sau, mai rău, îi țin sub control pe cei mai talentați ori pe cei care gândesc diferit. Astăzi, aceasta este o mare greșeală. Repet: astăzi nu se mai face management cu forța!”, a transmis antreprenoarea.

Importanța adevărului

Prin compania Win Advisors, Alina și Cătălina își doresc să ofere cât mai multă valoare investitorilor, hotelierilor, dezvoltatorilor și, nu în ultimul rând, industriei HoReCa. Adevărul nu este întotdeauna ușor de acceptat, însă, pe termen lung, este ceea ce ne conduce către succes.

„Sunt mândră că avem curajul să spunem adevărul și să nu ne ascundem în spatele unor iluzii frumoase. Multe discuții n-au fost foarte plăcute din această cauză și am avut clienți care ne-au mărturisit, după câteva interacțiuni, că au realizat cât este de important să aibă pe cineva care să le spună adevărul și nu doar ceea ce-și doresc să audă.”

„Am deschis acest capitol cu Win Advisors din dorința de aliniere cu nevoile investitorilor și pentru ca, în final, industria ospitalității să progreseze”, a declarat Alina Vlădulescu.