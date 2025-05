EVZ Special Andreea Retea și Creative City: Branduri care vorbesc, idei care cresc







Andreea Retea s-a remarcat în trecut ca producător executiv al emisiunii „La Măruţă”, de la Pro TV. A ocupat poziția aceasta timp de nouă ani. În paralel, a devenit cunoscută și ca fiind una dintre primele blogger-ițe din România. Dar, în urmă cu câțiva ani, ea și-a deschis propria agenție de PR și Comunicare, Creative City. Andreea Retea a fost inclusă de către Revista Capital în „Top Excelență în Management”, ediția 2025.

În cadrul unui interviu, femeia de afaceri a vorbit despre cel mai important proiect implementat în 2024 în cadrul agenției de comunicare: „Anul trecut a fost un an al diversificării portofoliului și al consolidării pentru Creative City”, a declarat Andreea Retea. „Unul dintre cele mai semnificative proiecte a fost colaborarea cu Alura, brandul premium de încălțăminte, unde am reușit să transformăm comunicarea dintr-un simplu mesaj publicitar într-o experiență autentică pentru o comunitate de femei care împărtășesc aceleași valori. Prin evenimente, întâlniri în showroom și campanii atent gândite, am consolidat prezența brandului în industria fashion premium”, a mai spus antreprenoarea.

Andreea Retea și parteneriate de succes

De asemenea, Andreea Retea povestește cum a continuat parteneriatul dintre dr. Alexandra Mircea și ProTV & Voyo, contribuind la succesul celui de-al doilea sezon al emisiunii online „Smile with Style”. „Această emisiune a devenit un reper în educația stomatologică, având impact asupra publicului”, mai spune ea.

„Un alt proiect de suflet a fost colaborarea cu Inter Cars pentru a aduce în prim-plan importanța meseriei de mecanic auto prin competiția Young Car Mechanic. Anul acesta, impactul proiectului a atins un nou nivel, prin implicarea Ministerului Educației, ceea ce validează relevanța acestei competiții la nivel național. Și, nu în ultimul rând, am început colaborarea cu Cargus, un brand de referință pe piața serviciilor de curierat, unde am pus accent pe o comunicare fresh, adaptată noilor tendințe din digital”, afirmă apoi Andreea Retea.

Andreea Retea - numeroase proiecte în comunicare

În cadrul afacerii pe care o conduce, Andreea Retea are numeroase proiecte pe care le coordonează. În cei peste opt ani de Creative City, ea a făcut parte din proiecte care au redefinit standardele în comunicare. „Primele spectacole ale Andrei la Sala Palatului au fost evenimente grandioase care au setat un nou etalon în industria muzicală din România”, este doar primul exemplu dat de antreprenoare. Apoi, amintește de lansarea podcastului „Acasă la Măruță”, un proiect care a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite show-uri online. „A fost o altă realizare de suflet. Și astăzi, sunt aproape de acest proiect în calitate de consultant”, subliniază Andreea Retea.

Un alt proiect major a fost colaborarea cu Electric Castle, unde ea a avut un rol esențial în consolidarea parteneriatelor media și în dezvoltarea unei strategii de comunicare care să pună festivalul pe harta evenimentelor europene de top. „Totodată, implicarea în lansarea programului Undergraduate al BISM (Bucharest International School of Management) a demonstrat impactul unei strategii bine gândite – în doar doi ani, numărul de studenți s-a dublat”, adaugă femeia de afaceri.

Colaborări cu impact

Andreea Retea menționează apoi și despre colaborarea cu Doctor Dejeu, un proiect despre care spune că are o misiune clară: educația privind obezitatea și promovarea unui stil de viață sănătos. „În acest parteneriat, ne-am concentrat pe o strategie de comunicare digitală inovatoare, obținând milioane de vizualizări pentru unele dintre materialele produse”.

În plus, prin parteneriatul Creative City cu agenția full-service v8, Andreea și echipa sa participă cu servicii de PR pentru clienții v8 și le oferă suport în construirea unor strategii eficiente de comunicare și consolidarea brandurilor pe piață. „Această colaborare ne permite să ne extindem expertiza și să contribuim la proiecte variate, de la lansări de produse până la campanii de awareness”.

„Fiecare dintre aceste proiecte a reprezentat o provocare unică, dar și o sursă imensă de satisfacție profesională, demonstrând că PR-ul poate avea un impact real, fie că vorbim de entertainment, educație, business sau sănătate”, declară apoi antreprenoarea.

Creative City, o agenție de comunicare a prezentului

Pe mai departe, în cadrul interviului pentru Revista Capital, Andreea Retea a vorbit și despre proiectele prevăzute pentru 2025. „Anul acesta va fi unul efervescent!”, subliniază ea. „Suntem deja în plină campanie de PR pentru FOMO, primul festival dedicat antreprenorilor moderni, un eveniment de cinci zile care va aduce la Sala Palatului speakeri internaționali de calibru precum Steven Bartlett, Sara Al Madani, Ari Scott și Simon Squibb”.

La început de 2025, Creative City a organizat lansarea fondului de investiții regional BoldMind Fund I, iar proiectele continuă să se dezvolte cu activități strategice. Pe zona B2C, Andreea și echipa sa se ocupă de comunicarea pentru MamaAura și Lola Cosmetics, două branduri de beauty care promit să revoluționeze piața.

„În plus, ne ocupăm de poziționarea Nuit, un brand românesc premium de perne, unde scopul nostru este să aducem în atenția publicului importanța somnului pentru un stil de viață sănătos. Creative City își continuă misiunea de a conecta brandurile cu comunități autentice și de a aduce inovație în comunicare”, mai spune femeia de afaceri.

Într-un domeniu ce evoluează constant

Cum domeniul în care activează ea este unul în continuă evoluție, există, bineînțeles, și numeroase încercări. Andreea Retea a explicat pentru Capital care au fost cele mai mari provocări cu care s-a confruntat în ultimul an în cadrul activității de la Creative City: „Industria comunicării evoluează constant – și cu ea, provocările. AI-ul a devenit un factor disruptiv, schimbând regulile jocului și forțându-ne să ne reinventăm abordările”, este unul dintre exemplele date de antreprenoare.

În același timp, ea menționează și consumul de media, factor ce s-a transformat dramatic. „Publicul migrează tot mai mult către conținut scurt, interactiv și autentic. De aceea, ne-am adaptat strategia, punând accent pe creare de conținut video, campanii cu influenceri și storytelling vizual. Provocarea majoră rămâne însă găsirea echilibrului între creativitate și performanță măsurabilă – între mesajele care inspiră și metricii care validează succesul campaniilor”, punctează Andreea Retea.

Sfatul specialistului

Femeia de afaceri a fost întrebată în cadrul interviului pentru Revista Capital ce sfat i-ar da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară. „Curiozitate. Adaptabilitate. Versatilitate”, este răspunsul, pe scurt, al antreprenoarei. Mai în detaliu, ea a specificat că aceștia sunt trei piloni pe care i-ar recomanda să se construiască educația.

„Tinerii din comunicare ar trebui să-și dezvolte un set variat de abilități – nu doar copywriting sau social media, ci și strategie, analiză de date și gestionarea proiectelor. Un profesionist complet nu doar creează conținut, ci și înțelege cum să-l facă relevant pentru audiență și măsurabil pentru brand”, spune Andreea Retea.

Bate vântul schimbării?

Ea a vorbit apoi și despre cele mai importante schimbări ce ar putea apărea în domeniul în care activează într-o perspectivă de 10 ani. „AI-ul este deja aici și își va pune amprenta tot mai puternic asupra industriei”, subliniază antreprenoarea. „Automatizarea va lua din sarcinile repetitive, dar esența comunicării – emoția, autenticitatea, conexiunea umană – va rămâne de neînlocuit”, ține ea să adauge.

O altă schimbare va veni din partea noilor generații, mai este de părere Andreea Retea. „Publicul Gen Z și Alpha caută transparență, valori și conținut personalizat. Brandurile care vor învăța să creeze experiențe și nu doar reclame vor fi cele care vor domina piața”, este concluzia la care a ajuns femeia de afaceri.

Banii vorbesc

Pentru Revista Capital, Andreea Retea a vorbit și despre bani, despre care crede că reprezintă un mijloc, nu un scop. „Poți avea un buget imens și să nu construiești nimic memorabil. Pe de altă parte, poți face minuni cu resurse limitate, atâta timp cât ai o idee bună, un mesaj puternic și o comunitate implicată”, subliniază specialista în comunicare.

De asemenea, la nivel de micromanagement, Andreea Retea a specificat care sunt avantajele și dezavantajele lui: „Micromanagementul este cel mai rapid drum spre frustrare și ineficiență. Ideal, o echipă ar trebui să funcționeze autonom, cu fiecare membru având încredere și responsabilitate. Totuși, într-o agenție boutique, implicarea în detalii este inevitabilă. Provocarea este să găsești acel echilibru unde controlezi calitatea livrării fără să sufoci creativitatea echipei”.

Lumea media, prin ochii Andreei Retea

După cum s-a prezentat și mai sus, Andreea Retea are o vastă experiență în domeniul comunicării, dar și în domeniul media, pe care îl descrie ca fiind fundamental pentru parcursul său profesional, dar și un spațiu cu o încărcătură afectivă puternică. „După aproape zece ani în televiziune, am rămas profund conectată la tot ce înseamnă producție TV, storytelling vizual și dinamica informației. Acei ani mi-au oferit perspectivă, agilitate și o înțelegere profundă a publicului, calități care îmi servesc și astăzi în PR”, povestește femeia de afaceri.

Ea explică cum încă simte energia redacțiilor, pulsul breaking news-urilor, efervescența platourilor de filmare. De-a lungul anilor, a legat prietenii durabile, iar multe dintre acele conexiuni s-au transformat în parteneriate valoroase în comunicare. „În plus, tranziția de la televiziune la PR m-a ajutat să înțeleg mai bine cum funcționează relația dintre branduri și media, cum să creezi un mesaj care să fie nu doar bine scris, ci și bine transmis, și cum să construiești parteneriate strategice care să aducă valoare reală ambelor părți”, spune antreprenoarea.

Într-o lume media aflată într-o transformare rapidă, unde digitalul redefinește regulile, Andreea Retea rămâne convinsă că esența rămâne aceeași: autenticitatea, impactul emoțional și capacitatea de a spune povești relevante.

„Young Car Mechanic” şi „Viitorul Pornește Azi”

O colaborare a agenției Creative City cu Inter Cars România, liderul pieței de distribuție de piese și accesorii auto, a dus la realizarea a două proiecte importante, „Young Car Mechanic” şi „Viitorul Pornește Azi”. Sunt două campanii ce au dorit să aducă în atenție faptul că pregătirea și recrutarea forței de muncă în mecanica auto din România reprezintă o adevărată provocare. Ce ne puteți spune despre aceste două evenimente? Care este povestea lor?

„Aceste două campanii realizate alături de Inter Cars România au avut un obiectiv clar: să aducă în atenția publicului și a autorităților necesitatea formării unei noi generații de mecanici auto bine pregătiți. De asemenea, ne-am propus să sprijinim învățământul profesional cu materiale didactice noi și moderne”, spune fondatoarea Creative City în cadrul interviului pentru Capital.

Vizibilitatea meritată

Young Car Mechanic este o competiție internațională dedicată tinerilor care urmează studii în domeniul mecanicii auto. România participă de patru ani în acest concurs, iar prin campania de comunicare, ea și echipa sa s-au asigurat că această competiție primește vizibilitatea meritată. „Am adus în prim-plan nu doar performanțele participanților, ci și provocările din acest domeniu – de la lipsa de personal calificat la nevoia urgentă de modernizare a sistemului de învățământ tehnic”.

Viitorul Pornește Azi este o inițiativă educațională menită să schimbe percepția asupra meseriilor tehnice și să atragă mai mulți tineri către domeniul mecanicii auto. Campania, o continuare a Young Car Mechanic, a inclus vizite în școli, workshopuri, parteneriate media și testimoniale inspiraționale, totul pentru a transmite mesajul că mecanica auto este o carieră de viitor. „Anul 2024 a adus o realizare majoră pentru aceste proiecte: Ministerul Educației a devenit partener oficial, un pas esențial spre recunoașterea și sprijinirea acestui domeniu vital pentru economie”, ține să menționeze Andreea Retea.

„Rezultatul este că numărul elevilor înscriși în competiție în 2025 a ajuns la peste 1,400, mai mult decât dublu față de anul trecut. Aceste campanii nu sunt doar despre PR, ci despre impact real în educație și în viitorul pieței muncii din România”.

Așteptări și rezultate

Antreprenoarea explică ce și-au propus cu aceste două evenimente și care au fost rezultatele: „Ne-am dorit să creștem vizibilitatea și atractivitatea domeniului mecanicii auto pentru tineri și angajatori. Am vrut să schimbăm percepția asupra acestei meserii și să o poziționăm drept o alegere de carieră viabilă, modernă și bine remunerată”

Young Car Mechanic a avut cea mai mare acoperire media de până acum, cu mențiuni în presa națională și participarea unor jurnaliști de top la finala competiției. „Am adus în prim-plan povești ale tinerilor mecanici talentați, oferindu-le o platformă de vizibilitate”, adaugă ea.

Prin Viitorul Pornește Azi, peste 1000 de elevi din țară au participat la sesiuni interactive organizate în școli, având ocazia să înțeleagă mai bine oportunitățile oferite de acest domeniu. Parteneriatul cu Ministerul Educației a fost un mare succes, consolidând recunoașterea și sprijinul oficial pentru acest proiect.

„Pe scurt, am reușit nu doar să promovăm evenimentele, ci să generăm o schimbare reală de percepție, oferind tinerilor un motiv în plus să ia în considerare o carieră în acest domeniu”, conchide fondatoarea Creative City.