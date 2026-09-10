Politica

Alina Gorghiu, atac frontal la Ilie Bolojan: Se hrănește din imaginea de salvator. Un nou scenariu în criza din PNL

Alina Gorghiu, atac frontal la Ilie Bolojan: Se hrănește din imaginea de salvator. Un nou scenariu în criza din PNLsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Scena politică din interiorul PNL este marcată de un nou val de critici interne la adresa conducerii formațiunii. Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș și una dintre vocile critice din partid, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. În cadrul emisiunii Subiectul Zilei de la Gândul, moderată de Răzvan Dumitrescu, lidera liberală a analizat situația actuală din partid și a sugerat posibilitatea unei schimbări la nivel înalt pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Alina Gorghiu, atac frontal la Ilie Bolojan: Se hrănește din imaginea de salvator. Un nou scenariu în criza din PNL

Alina Gorghiu a pus la îndoială modul în care președintele PNL gestionează imaginea publică și deciziile politice, comparând abordarea acestuia cu cea a unui personaj din literatura clasică sau din producțiile cinematografice.

„Capitalul fiecărui lider, că ne place sau nu ne place, este ăsta electoral. Ilie Bolojan se hrănește din imaginea de salvator. Ilie Bolojan este ca personajul din Odiseea sau alt film pe care l-am mai văzut, cu eroi. Toată lumea se chinuie să facă lucrurile bune și sfârșesc ei pe rând ca să supraviețuiască eroul principal. Nu suntem în Odiseea”, a declarat Gorghiu.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Ieșirea din criza guvernamentală și ipoteza demisiei

În viziunea președintelui PNL Argeș, depășirea impasului politic actual necesită concesii majore din partea liderilor. Gorghiu a menționat că nu exclude varianta ca Ilie Bolojan să renunțe la funcție, considerând acest pas un posibil compromis necesar pentru formarea unei majorități stabile în Parlament.

„Eu nu exclud ca Ilie Bolojan să-și dea demisia. Dacă aș fi în locul domniei sale și am pretenția de la domnia sa că este o persoană rațională și m-aș uita la partid și la responsabilitatea pe care o am față de țară. În momentul ăsta suntem într-un unghi mort, n-avem ieșire, câtă vreme nu vom avea o majoritate, iar majoritatea să știți că nu se face pocnind din degete sau clipind frumos la televizor, aia se face doar dacă unii din acești lideri politici pe care îi vedem constant la televizor manifestându-și mândri poziția vor spune, da domnule, astăzi pentru țară fac eu un compromis”, a mai spus liderul PNL.

Contextul scindării din PNL și disputa pe propunerea de premier

Tensiunile actuale vin în urma unui moment critic pentru PNL, marcat de susținerea fermă pe care Alina Gorghiu i-a acordat-o lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, trecând peste decizia oficială a președintelui partidului. Acea dispută a dus la o scindare internă, un grup de 17 liberali contestând deschis conducerea formațiunii.

După ce propunerea pentru Guvernul Veștea a fost respinsă în Parlament, Ilie Bolojan a anunțat intenția de a-i exclude din partid pe cei care nu au respectat linia stabilită, însă măsura nu a fost oficializată până în prezent.

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