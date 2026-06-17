Politica

Alin Tișe cere PNL să voteze învestirea Guvernului Veștea: Unde este această ipocrizie maximă pe care o avem

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Alin Tișe cere PNL să voteze învestirea Guvernului Veștea: Unde este această ipocrizie maximă pe care o avemAlin Tișe. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat miercuri seara că parlamentarii PNL ar trebui să voteze învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, susținând că partidul are responsabilitatea de a pune „existența statului de drept” înaintea intereselor politice.

Acesta a afirmat că prelungirea crizei politice afectează economia și populația și a făcut apel la deblocarea rapidă a situației guvernamentale.

Tișe: PNL trebuie să voteze Guvernul Veștea, chiar dacă trece în opoziție

Alin Tișe a susținut că PNL ar trebui să sprijine învestirea cabinetului, chiar dacă ulterior formațiunea ar decide să intre în opoziție.

„Consider că Partidul Național Liberal este obligat să se situeze deasupra vremurilor și să pună înaintea interesului de partid existența statului de drept.   PNL-ul este dator pentru această țară să participe la instaurarea unui guvern, iar dacă ulterior PNL-ul dorește să rămână în opoziție, nu are decât să o facă. Dar în niciun caz nu poate sabota realizarea și crearea unui guvern al acestei țări”, a declarat Tișe.

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Ilie Bolojan, Adrian Veștea și Ciprian Ciucu

Ilie Bolojan, Adrian Veștea și Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook

Președintele CJ Cluj a afirmat că disputa politică prelungită afectează mediul economic și nivelul de trai al populației. Acesta a susținut că dezbaterile politice s-au îndepărtat de problemele reale ale societății și că efectele sunt resimțite în economie.

„Antreprenorii dau faliment pe capete, șomajul este în creștere, iar politicienii au timpul să răfuiască între ei și să vadă cum iese fiecare mai bine din această luptă care nu are legătură cu oamenii”, a afirmat Alin Tișe, la un post TV.

Alin Tițe, despre atmosfera din PNL

Întrebat dacă există suficient sprijin în rândul parlamentarilor PNL pentru învestirea Guvernului Veștea, Alin Tișe a declarat că situația este dificil de estimat.

Acesta a făcut referire și la presiunile interne din partid și la regulile privind disciplina de vot.

„Greu de spus, pentru că, sigur, este teama de a fi excluși din partid. Însă nu cred că mai e nevoie să fie excluși din partid, pentru că PNL-ul a dat nu știu câte decizii până în prezent prin care s-a stabilit că toți cei care votează în afara liniei partidului, practic, se auto-exclud din partid”, a spus acesta.

„Unde este această ipocrizie maximă pe care o avem?”

Alin Tișe a comentat și modul în care este percepută schimbarea de poziție a unor lideri politici în raport cu formarea Guvernului. El a susținut că există inconsecvențe în discursul public privind desemnările politice și rolul președintelui.

„Dintr-odată președintele României este un trădător, iar acum când președintele încearcă disperat să dea țării un guvern, nu mai suntem de acord cu nimic.   Unde este această ipocrizie maximă pe care o avem?”, a afirmat Tișe.

Acesta a adăugat că PNL a avut în trecut un rol important în guvernare, în ciuda dimensiunii sale politice.

Negocieri pentru învestirea Guvernului Veștea

Declarațiile vin în contextul discuțiilor politice privind formarea și învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, aflat în faza finală a negocierilor parlamentare.

Decizia privind susținerea sau respingerea cabinetului depinde de votul partidelor din Parlament și de configurația finală a majorității.

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