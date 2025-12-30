Anul 2025 a marcat o creștere semnificativă a prețurilor la alimente în România, determinată de factori economici diverși, inclusiv majorarea fiscalității și creșterea costurilor de producție și transport. Deși în general prețurile au crescut moderat, anumite categorii de produse, în special cele premium, au înregistrat majorări deosebit de ridicate.

În august, Guvernul a majorat cota de TVA pentru alimente de la 9% la 11%. Ajustarea fiscală s-a reflectat imediat în prețurile de raft, iar unele produse au crescut mai rapid decât rata medie a inflației. Retailerii au actualizat tarifele pentru diverse categorii, astfel încât impactul fiscal să fie vizibil pentru consumatori.

Printre cele mai afectate produse se numără cafeaua boabe de calitate superioară, cum este Julius Meinl, preferată de segmentul premium. Creșterile de preț au fost influențate de majorarea costurilor de import, fluctuațiile cursului valutar și scumpirea materiilor prime, iar în unele cazuri prețul a urcat cu 20–30% față de anul precedent.

Pentru cumpărătorii care achiziționează frecvent un kilogram de cafea premium, diferențele sunt vizibile. Mulți au început să opteze pentru ambalaje mai mici sau alternative locale, pentru a reduce impactul asupra bugetului personal.

Magazinele au introdus promoții temporare și reduceri, însă prețurile ridicate pentru cafeaua premium par să fie o realitate pe termen mediu. În prezent, un kilogram de Julius Meinl Crema Intenso se apropie de 110 lei în magazinele fizice și online, situându-se în categoria produselor percepute ca „de lux” în rândul consumatorilor obișnuiți.

Comparativ cu anul precedent, același sortiment Julius Meinl Trend Caffè Crema Intenso de 1 kg se vindea aproape la jumătate din prețul actual, evidențiind cum combinarea inflației, costurilor de import și ajustărilor fiscale poate transforma achiziția unui produs premium într-un efort financiar considerabil pentru consumatorii români.Cafeaua s-a scumpit și în alte țări din Uniunea Europeană.