Social

Alimentul care s-a scumpit considerabil în 2025. Mulți români au găsit alte alternative

Comentează știrea
Alimentul care s-a scumpit considerabil în 2025. Mulți români au găsit alte alternativeSupermarket. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Anul 2025 a marcat o creștere semnificativă a prețurilor la alimente în România, determinată de factori economici diverși, inclusiv majorarea fiscalității și creșterea costurilor de producție și transport. Deși în general prețurile au crescut moderat, anumite categorii de produse, în special cele premium, au înregistrat majorări deosebit de ridicate.

TVA mai mare, efect imediat

În august, Guvernul a majorat cota de TVA pentru alimente de la 9% la 11%. Ajustarea fiscală s-a reflectat imediat în prețurile de raft, iar unele produse au crescut mai rapid decât rata medie a inflației. Retailerii au actualizat tarifele pentru diverse categorii, astfel încât impactul fiscal să fie vizibil pentru consumatori.

raft supermarket

Sursa foto: dreamstime.com

Cafea s-a scumpit mult

Printre cele mai afectate produse se numără cafeaua boabe de calitate superioară, cum este Julius Meinl, preferată de segmentul premium. Creșterile de preț au fost influențate de majorarea costurilor de import, fluctuațiile cursului valutar și scumpirea materiilor prime, iar în unele cazuri prețul a urcat cu 20–30% față de anul precedent.

Cafea

Cafea. Sursa foto: Pixabay

Pentru cumpărătorii care achiziționează frecvent un kilogram de cafea premium, diferențele sunt vizibile. Mulți au început să opteze pentru ambalaje mai mici sau alternative locale, pentru a reduce impactul asupra bugetului personal.

Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Alertă pentru călători. Toate trenurile Eurostat, suspendate
Alertă pentru călători. Toate trenurile Eurostat, suspendate

Retailerii încearcă să atenueze creșterile

Magazinele au introdus promoții temporare și reduceri, însă prețurile ridicate pentru cafeaua premium par să fie o realitate pe termen mediu. În prezent, un kilogram de Julius Meinl Crema Intenso se apropie de 110 lei în magazinele fizice și online, situându-se în categoria produselor percepute ca „de lux” în rândul consumatorilor obișnuiți.

Comparativ cu anul precedent, același sortiment Julius Meinl Trend Caffè Crema Intenso de 1 kg se vindea aproape la jumătate din prețul actual, evidențiind cum combinarea inflației, costurilor de import și ajustărilor fiscale poate transforma achiziția unui produs premium într-un efort financiar considerabil pentru consumatorii români.Cafeaua s-a scumpit și în alte țări din Uniunea Europeană.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:56 - Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
18:47 - Sute de arestări și raiduri în Turcia: operațiune majoră împotriva rețelei SI
18:39 - Jaf ca-n filme în vestul Germaniei. Hoții au furat 30 de milioane de euro
18:29 - USR vrea reguli clare pentru cei care ies la vânătoare în apropierea localităţilor. Ce tipuri de arme vor mai putea f...
18:20 - România, campioană în reciclare, dar pentru unii români cei 50 de bani sunt esențiali. Povestea din spatele succesului
18:11 - Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturile muncitorilor străini. Asociația Agențiilor de Recrutare cere măsuri ur...

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale