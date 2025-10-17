Alexandra Stan, la 12 ani după ce a fost mutilată: M-a lovit și am leșinat

Alexandra Stan a rupt tăcerea după ani buni de la episodul violent care i-a marcat cariera și viața personală. În urmă cu 12 ani, artista, aflată pe atunci în plină ascensiune, a fost agresată fizic și verbal de fostul manager și iubit, Marcel Prodan.

La doar 24 de ani, cântăreața a trăit un șoc profund, care a necesitat mult timp și resurse pentru a fi depășită. Recent, Alexandra a povestit că fostul manager a bătut-o până a leșinat și că s-a trezit după două ore.

„Sâmbătă m-am dus să fac repetiții pentru piesa nouă. De față cu angajații de la studio, el a început să mă jignească, să îmi spună că nu fac canto, că am voce nașpa. Am încercat să îl calmez, el a continuat să mă jignească, a devenit agresiv fizic… M-a lovit și am leșinat. M-am trezit după două ore în studio, învelită cu o pătură.”

După acel episod traumatizant, Alexandra Stan a apelat la terapie posttraumatică pentru a-și reconstrui echilibrul emoțional. Artista a povestit despre importanța cererii ajutorului și despre lecțiile pe care le-a învățat.

„După acel episod de violență, am urmat terapie posttraumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor.”

Artista a explicat și că multe dintre reacțiile sale din trecut veneau dintr-o rană mai veche, cauzată de absența tatălui său. „Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea.”

Acum, Alexandra Stan își propune să fie un sprijin pentru alte femei care se confruntă cu abuzuri, trimițând un mesaj puternic de independență și autoafirmare.