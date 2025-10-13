O metropolă sub vraja șamanilor. Terapie psihedelică cu droguri puternice la Cape Town

În Cape Town, Africa de Sud, un număr tot mai mare de practicieni neautorizați oferă sesiuni de psihoterapie psihedelică utilizând substanțe precum psilocibina și MDMA.

Deși aceste practici sunt ilegale în țară, ele reflectă un interes crescut al publicului pentru terapiile alternative în contextul unei crize de sănătate mintală.

Studiile științifice recente sugerează potențialul terapeutic al acestor substanțe, însă utilizarea lor în afacerea neautorizată ridică îngrijorări legate de siguranță și etică.

În Africa de Sud, psilocibina și MDMA sunt încadrate în categoria substanțelor controlate, iar utilizarea lor comercială este strict interzisă prin lege.

Persoanele care încalcă aceste reglementări riscă amenzi semnificative, pedepse cu închisoarea de până la 25 de ani sau combinații ale ambelor sancțiuni.

Această legislație reflectă preocupările autorităților privind siguranța publică și riscurile asociate consumului necontrolat de substanțe psihoactive.

Cu toate acestea, în orașe precum Cape Town, interesul pentru terapiile psihodelice a dus la proliferarea unor practici neautorizate.

Practicienii care oferă sesiuni de psihoterapie psihedelică în afara cadrului clinic folosesc adesea substanțe precum psilocibina sau MDMA fără supraveghere medicală și fără standarde de siguranță verificate.

Această situație creează un context complex, în care cererea publicului pentru tratamente alternative se intersectează cu reglementările legale stricte și cu riscurile sociale asociate administrării necontrolate a substanțelor.

Participanții la sesiuni de psihoterapie psihedelică în Cape Town descriu experiențe variate, care implică atât administrarea de psilocibină și MDMA, cât și ritualuri de tip shamanic, cum ar fi cântatul, folosirea de tămâie sau gesturi simbolice de purificare.

Un exemplu notabil este cazul lui Stuart Dods, care a ales să participe la o astfel de sesiune pentru a-și gestiona problemele de sănătate mintală după pierderi personale semnificative.

Experiența sa a inclus microdozarea substanțelor, momente de introspecție, stare de relaxare alternând cu reacții fizice involuntare și suport din partea ghizilor neautorizați, Megan Hardy și Kate Ferguson.

Participanții raportează adesea senzații de claritate sau introspecție, însă efectele sunt subiective și dificil de cuantificat.

De asemenea, există preocupări legate de siguranța lor, pentru că ghizii nu au formare medicală formală, iar deciziile privind doza sau continuarea sesiunii se iau în condiții de alterare a stării de conștiință.

Cercetarea științifică privind utilizarea psilocibinei și MDMA în tratamentele pentru sănătatea mintală a crescut semnificativ în ultimii ani, susținută de studii clinice controlate la nivel internațional.

Psilocibina, administrată sub supraveghere terapeutică, a demonstrat reducerea simptomelor depresive severe și a anxietății în cadrul unor studii efectuate de instituții precum Johns Hopkins Medicine, iar MDMA a arătat rezultate promițătoare în ameliorarea tulburării de stres post-traumatic (PTSD).

În ciuda acestor rezultate, autoritățile de reglementare, inclusiv Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), recomandă acumularea de dovezi clinice suplimentare înainte de aprobarea comercială.

Totodată, EMA subliniază necesitatea administrării substanțelor într-un mediu strict controlat, având în vedere riscurile cardiovasculare și psihologice asociate.

În acest context, studiile internaționale contribuie la definirea standardelor de siguranță și la crearea unui cadru reglementat pentru terapiile asistate cu substanțe psihodelice.

Psihoterapia psihedelică aplicată în afaceri neautorizate ridică numeroase riscuri, atât medicale, cât și etice.

Administrarea substanțelor precum psilocibina și MDMA într-un cadru necontrolat poate afecta capacitatea participanților de a oferi un consimțământ informat, pentru că efectele psihoactive induc o stare alterată de conștiință.

Conform Dr. Marcelle Stastny, convenor al Societății Sud-Africane de Psihiatrie, aceste stări pot împiedica evaluarea corectă a riscurilor și beneficilor terapiei, crescând vulnerabilitatea persoanelor implicate.

Mai mult, cazuri documentate la nivel internațional arată că utilizarea nesupravegheată poate conduce la reacții adverse severe, inclusiv tulburări psihotice temporare, creșteri ale tensiunii arteriale și ritmului cardiac sau chiar decese, cum s-a întâmplat în cazul administrării de ibogaine în centre neautorizate.

În plus, lipsa standardizării dozelor și a protocoalelor terapeutice legitime accentuează incertitudinea asupra eficienței și siguranței acestei abordări.

Această combinație de factori face ca psihoterapia psihedelică necontrolată să fie un domeniu extrem de controversat.