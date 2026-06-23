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Alerte meteo de ultimă oră. Mai multe județe sunt vizate de furtuni și descărcări electrice

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Alerte meteo de ultimă oră. Mai multe județe sunt vizate de furtuni și descărcări electriceFurtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți după-amiază mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, valabile în mai multe județe din România. Meteorologii anunță furtuni, ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, cele mai severe fenomene fiind semnalate în zone din Hunedoara, Argeș, Vâlcea și Olt.

Cod Galben de furtuni în județul Botoșani

ANM a emis o avertizare Cod Galben valabilă marți, între orele 15:25 și 17:00, pentru numeroase localități din județul Botoșani, printre care Dorohoi, Darabani, Săveni, Hudești, Coțușca, Ungureni și Șendriceni.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot cumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul sub 2 centimetri.

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Ploaie. Sursa foto: AI

Cod Portocaliu în Hunedoara și Argeș

O avertizare Cod Portocaliu este în vigoare în județul Hunedoara, între orele 15:15 și 16:15, pentru municipiile Deva și Hunedoara, dar și pentru localitățile Călan, Simeria, Șoimuș, Vețel, Hărău, Băcia și alte zone din apropiere.

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În aceste localități sunt prognozate averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, rafale de vânt de 70-80 km/h și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2-3 centimetri.

Tot sub Cod Portocaliu se află și mai multe localități din județul Argeș, unde avertizarea este valabilă până la ora 16:00. Sunt așteptate cantități de apă de 25-40 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.

Ploi torențiale, vijelii și grindină în Vâlcea și Olt

Meteorologii au emis o altă avertizare Cod Portocaliu pentru mai multe localități din județele Vâlcea și Olt, valabilă până la ora 16:00.

În zonele vizate se vor înregistra averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni.

De asemenea, o avertizare nowcasting emisă anterior pentru mai multe localități din județul Vâlcea a vizat fenomene similare, cu ploi abundente, vijelii și căderi de grindină.

În județul Hunedoara, o altă avertizare Cod Portocaliu a fost valabilă pentru localități precum Petroșani, Vulcan, Petrila și Orăștie, unde meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, rafale de până la 80 km/h și grindină de dimensiuni medii.

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