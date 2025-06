Alertă la Vatican. Papa Leon, atacat simbolic la un eveniment

În Piața San Damaso din Vatican, a avut loc un incident în timpul unei întâlniri oficiale prilejuite de marcarea Zilei Internaționale împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri. Papa Leon al XIV-lea a fost vizat de un obiect aruncat din mulțime, într-un gest care a tulburat temporar desfășurarea evenimentului, potrivit Daily Mail.

Mii de credincioși s-au adunat pentru a-l vedea pe noul lider al Bisericii Catolice, primul papă american din istorie. Atmosfera, inițial una de sărbătoare și rugăciune, a degenerat rapid când un obiect în culorile roșu și galben — aparent un fular al echipei de fotbal AS Roma — a fost aruncat către Sfântul Părinte, lovindu-i scufia papală.

Martorii spun că gestul ar fi fost făcut de un susținător entuziast, nu cu intenție agresivă, ci mai degrabă ca o manifestare de adorație față de papă, despre care se presupune că simpatizează echipa romană.

Incidentul a declanșat o mișcare bruscă în mulțime, barierelor de protecție cedând sub presiunea oamenilor care încercau să se apropie de papă.

Garda de securitate a intervenit prompt, încercând să restabilească ordinea. Papa Leon a fost surprins gesticulând către credincioși, cerând calm și revenirea în spatele barierelor.

During an audience marking the International Day Against Drug Abuse, someone threw an object at Pope Leo XIV, who responded with a smile. Moments later, the crowd surged forward, coming dangerously close to toppling a barrier onto him. pic.twitter.com/UFE7LsuWpK

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 26, 2025