Scenarii critice pentru controlul traficului aerian din România. Autoritățile de la București caută soluții urgente de finanțare după ce conturile regiei care gestionează spațiul aerian au devenit ținta unei dispute financiare majore. Blocajul a survenit în urma unei acțiuni juridice internaționale demarate de o mare companie farmaceutică împotriva statului român.

Oficialii de la conducerea Ministerului Transporturilor au oferit primele clarificări cu privire la viitorul instituției care dirijează avioanele de linie. Într-o intervenție televizată, reprezentanții ministerului au explicat care sunt opțiunile executive luate în calcul dacă negocierile directe nu vor debloca fondurile necesare. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer. Va primi bani de la buget, a spus Miruță. Declarația a fost făcută la Digi 24. Radu Miruță a fost întrebat despre criza de la ROMATSA.

Conform strategiei guvernamentale, se așteaptă o implicare directă a reprezentanților de la Finanțe pentru gestionarea directă a dialogului cu creditorii. Oficialii consideră că regia de transport este practic o victimă colaterală a unui diferend juridic mai amplu în care instituția în sine nu are nicio responsabilitate directă. „Ministrul de finanțe va purta discuții cu cei de la Pfizer. ROMATSA nu are decât o singură vină, că are bani în conturi”, a răspuns Miruță.

Situația curentă pune presiune pe rezervele financiare existente ale operatorului aerian. Deși resursele actuale permit continuarea activității pe termen scurt, autoritățile recunosc că este nevoie de un deznodământ rapid pentru a evita un blocaj total al zborurilor civile din regiune. Ministrul interimar al Transporturilor a mai spus că „nu se poate ca ROMATSA să nu continue activitatea” explicând ce se va întâmpla în continuare. Potrivit lui Miruță, ROMATSA mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni în actualele condiții. „Apoi, fie va primi bani de la buget, fie se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer”, a precizat Radu Miruță.

Problemele au ieșit la iveală după ce un organism european centralizat a pus în aplicare o decizie judecătorească ce vizează sume colosale datorate de autoritățile centrale din România. Banii cuveniți regiei românești sunt practic reținuți la sursă înainte de a mai ajunge în țară. ROMATSA a anunțat joi că a fost notificată de EUROCONTROL în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Regia a explicat că nu este parte în litigiu, însă veniturile sale sunt afectate prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL.

Reacția de la vârful executivului nu a întârziat să apară. Echipa guvernamentală intenționează să folosească toate pârghiile legale internaționale pentru a suspenda această măsură care paralizează financiar una dintre cele mai importante regii strategice ale țării. Ulterior, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că România va contesta în Belgia măsura executării silite.

Demersul în instanțele belgiene va fi susținut de echipe de avocați specializați, în paralel cu încercarea de a stinge conflictul printr-o cale amiabilă cu reprezentanții corporației farmaceutice. „ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și, pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție”, a declarat Ilie Bolojan.

În ciuda incertitudinii financiare și a sumelor uriașe aflate în dispută, reprezentanții regiei dau asigurări ferme pasagerilor și companiilor aeriene. Toate rutele de zbor rămân deschise, iar siguranța pasagerilor este garantată la aceleași standarde stricte ca și până acum. În paralel, ROMATSA a transmis că activitatea operațională continuă fără probleme.

Mesajul oficial transmis de conducerea instituției arată că nicio cursă aeriană nu va suferi întârzieri sau anulări din cauza acestui litigiu financiar. „În acest moment, serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității serviciilor de trafic aerian”, a anunțat regia prin intermediul unui comunicat.