Sindicatul CFR Marfă cere intervenția Ministerului Transporturilor

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a anunțat sâmbătă că aproximativ 2.000 de salariați ai CFR Marfă se confruntă cu o situație dificilă după falimentul companiei și solicită ministrului Transporturilor, Radu Miruță, deschiderea de urgență a unui dialog cu partenerii sociali pentru identificarea unor măsuri de sprijin.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane afirmă că foștii angajați ai CFR Marfă traversează o perioadă dificilă și cere autorităților măsuri pentru protejarea acestora.

„Situaţia lor este una extrem de dificilă. Vorbim despre oameni care au muncit zeci de ani în calea ferată, într-un sector strategic pentru România, iar astăzi se confruntă cu nesiguranţă, lipsă de perspective şi tăcere din partea celor care ar trebui să îi reprezinte. Falimentul CFR Marfă nu este rezultatul unei singure decizii, ci consecinţa unui lung şir de decizii greşite, a subfinanţării cronice şi a lipsei de viziune din partea factorilor politici care s-au succedat la conducerea Ministerului Transporturilor", a transmis Federația.

Reprezentanții sindicatului susțin că, în perioada în care a fost anunțată lichidarea companiei, nu au fost prezentate soluții privind situația angajaților.

"Despre soarta oamenilor din spatele acestei decizii nu s-a spus însă aproape nimic. De ce? Pentru că, din păcate, componenta socială este de prea multe ori ignorată", a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Federația consideră că actualul ministru al Transporturilor, Radu Miruță, trebuie să inițieze discuții cu partenerii sociali pentru identificarea unor soluții destinate foștilor angajați ai companiei.

"Este adevărat că actuala situaţie nu îi aparţine exclusiv, însă responsabilitatea prezentului îi aparţine. Nu mai este suficient ca fiecare ministru să spună «nu eu am creat problema». Toţi cei care au trecut prin Ministerul Transporturilor poartă o parte din responsabilitatea degradării continue a sistemului feroviar. Însă datoria oricărui decident este să ia măsuri corecte şi responsabile pentru oameni", a afirmat sindicatul.

În comunicat se arată că o parte dintre salariați au lucrat întreaga carieră în sistemul feroviar și se află în situații dificile din punct de vedere profesional și social.

"Mulţi dintre aceşti salariaţi au lucrat toată viaţa în calea ferată şi nu au altă calificare profesională. Unii sunt bolnavi, alţii sunt în pragul pensionării. Pentru ei, pierderea locului de muncă nu înseamnă doar o problemă economică, ci o dramă socială reală. Solicităm public ministrului Transporturilor, Radu Miruţă, deschiderea de urgenţă a unui dialog real cu partenerii sociali pentru identificarea unor soluţii concrete: protecţie socială, măsuri compensatorii şi alternative reale de reintegrare profesională", a transmis Federația.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a încheiat apelul adresat autorităților cu un nou mesaj privind situația angajaților afectați.

"Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Vorbim despre oameni. Iar oamenii nu pot fi abandonaţi", este mesajul transmis de sindicat.

În luna aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu declara că Ministerul Transporturilor urma să prezinte până la 30 aprilie un plan multianual de investiții pentru CFR SA. Tot atunci, aceasta afirma că CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai, iar activitatea companiei va fi preluată de Carpatica Feroviar.