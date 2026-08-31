Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un bilanț detaliat privind incidentele de securitate înregistrate la granițele țării. În intervalul 24-30 august, armata a gestionat 11 situații tensionate generate de atacurile repetate ale trupelor ruse asupra infrastructurii din Ucraina.

„În perioada 24-30 august, Ministerul Apărării Naționale a gestionat și informat public cu privire la 11 situații înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul național, în contextul atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene”, au transmis reprezentanții MApN.

Majoritatea alertelor au fost declanșate de sistemele de radar care au detectat aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian ucrainean, în imediata apropiere de granița românească. Zonele de interes maxim au fost spațiul aerian din dreptul localității Vâlcove și din dreptul Insulei Șerpilor.

Echipamentele de supraveghere au urmărit permanent traseul țintelor aeriene pentru a preveni eventualele pericole la adresa populației din zonele de frontieră.

Printre evenimentele raportate se numără și un incident grav în care un aparat de zbor a încălcat spațiul aerian românesc. Drona a survolat teritoriul național după ce a intrat prin zona de graniță cu Republica Moldova.

„În dimineața zilei de 24 august, o dronă venită dinspre Republica Moldova a pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, elemente ale acesteia au fost identificate în curtea unei proprietăți din localitatea Ciușlea, județul Vrancea. De asemenea, în zona localității Plauru, județul Tulcea, au fost identificate și ridicate de o echipă EOD resturi de dronă, în urma unui incendiu produs pe malul brațului Chilia”, a precizat sursa citată.

Potrivit datelor furnizate de minister, săptămâna trecută a fost marcată de o activitate intensă în spațiul aerian din vecinătatea României. În total au fost înregistrate 11 situații de alertă legate de drone.

Printre acestea se numără o pătrundere confirmată în spațiul aerian, două misiuni în care echipele specializate au intervenit pentru cercetarea și ridicarea resturilor de aparate de zbor prăbușite pe teritoriul național, dar și numeroase operațiuni de detectare a unor ținte aeriene la frontiera de stat.