Alegerea perfectă: Top 3 modele de telefon Samsung

Merită să ne îndreptăm atenția spre mai multe telefoane Samsung. Din fericire, este destul de ușor să alegi un telefon Samsung potrivit, mai ales dacă știi exact ce îți dorești de la telefonul tău. Samsung vine cu variante pentru cei care vor cel mai bun și mai puternic telefon Samsung, dar oferă și variante de modele mid-range, telefoane cu raport calitate-preț excelent. Vezi mai jos care sunt cele mai bune telefoane și cine merită un loc în top.

Dacă vrei performanță și putere, atunci cel mai bun telefon samsung pe care-l poți cumpăra este Samsung S25 Ultra. Rămâne un smartphone Samsung foarte apreciat și Samsung S25 Plus, dar și modelul Samsung S24 FE. Despre acestea povestim mai jos, unde poți afla exact de ce se află în top cele mai bune telefoane Samsung și unde excelează.

Samsung S25 Ultra este un telefon Samsung de top și apogeul inovației tehnologice Samsung, pentru că reușește să ofere performanțe excepționale și un design rafinat. Având un ecran Dynamic AMOLED mare, de 6,.8 inch, cu rezoluție QHD+ 1440 x 3120 pixeli și o luminozitate maximă de 2.600 niți, acesta oferă imagini clare și culori vibrante. Rata de reîmprospătare de 120Hz asigură o fluiditate extraordinară în timpul navigării și sesiunilor de gaming.

Galaxy S25 Ultra se lansează cu procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite cu arhitectură de 3nm și o frecvență maximă de 4,3 GHz, alături de 12 GB de RAM LPDDR5X. Opțiunile de stocare internă includ 256 GB, 512 GB și 1 TB, toate bazate pe tehnologia UFS 4.0 pentru viteze optime de citire și scriere.

Bateria de 5.000 mAh acceptă încărcare rapidă de 45W și încărcare wireless rapidă de 25W, asigurând o durată lungă de viață a bateriei și timpi de încărcare reduși.

Departamentul camerei foto este unul dintre punctele forte ale dispozitivului, cu o cameră principală de 200MP cu o diafragmă f/1.7 care surprinde detalii extraordinare chiar și în condiții de lumină slabă. Aceasta este completată de un senzor de zoom 5x de 50MP, un teleobiectiv 3x de 10MP și o cameră cu unghi larg de 50MP.

Camera foto este versatilă, iar cea frontală de 12MP vine cu o diafragmă f/2.2 și este ideală pentru selfie-uri de înaltă calitate și apeluri video clare.

Galaxy S25 Ultra este rezistent la apă și praf conform standardului IP68 și integrează funcții avansate precum suportul pentru S Pen, ceea ce îl face un instrument versatil pentru profesioniști și creativi. Cu sistemul de operare Android 15 și interfața One UI 7, experiența utilizatorului cu acest telefon Samsung este intuitivă și personalizabilă, iar utilizarea eficientă și plăcută.

Samsung S24 FE este un telefon Samsung de ultimă generație cu sistem de operare Android. Ecranul Samsung Galaxy S24 FE are 6.7 inch și o densitate a pixelilor de 386 ppi, asta pentru că rezoluția sa este FHD+ de 1080x2340 pixeli.

Camera dispune de stabilizare a imaginii, care ajută la producerea de videoclipuri și fotografii mai clare. Poate filma la o rezoluție de 5MP, în timp ce videoclipurile sunt înregistrate la 8K 7680x4320 pixeli și are un singur bliț.

Telefonul Samsung S24 FE are suport dual SIM și acceptă rețele mobile de până la 5G, în timp ce Wi-Fi este de tip 6E și Bluetooth 5.3. Nu duce lipsă de GPS sau NFC. Cu toate acestea, îi lipsesc un radio FM și un port infraroșu.

Procesorul acestui dispozitiv este un Exynos 2400e octa cu suport pe 64 de biți care funcționează la o frecvență de 3,1 GHz și are un procesor grafic Xclipse 940. Avem apoi 8 GB de RAM și 128/256 GB de memorie neextensibilă. Bateria nedetașabilă are o capacitate de 4700 mAh.

Samsung Galaxy S25 Ultra este, fără îndoială, cel mai bun și mai complet smartphone pentru fotografii, deoarece are camere de top. Dar dacă dorești să cheltui mai puțin, îți recomandăm ca telefon Samsung bun pentru fotografii Samsung Galaxy S25 Plus.

Este un smartphone high-end care oferă un ecran AMOLED de 6.7 inch cu o rezoluție de 1440 x 3120 pixeli și o luminozitate maximă de 2.600 niți. Echipat cu un procesor Snapdragon 8 Elite și 12 GB de RAM, asigură o performanță fluidă în orice situație.

Dispune de o configurație excelentă a camerei, compusă dintr-o cameră principală de 50MP, un obiectiv bun cu unghi larg și o cameră decentă cu zoom 3x. Dacă ai un buget limitat, acesta este smartphone-ul pe care îl recomandăm pentru fotografii excelente.

Ca telefoane pliabile, merită menționate modelele Z Flip 6 și Z Fold 6.

Samsung Z Flip 6 este un smartphone pliabil care se remarcă prin calitatea excelentă a construcției, balamaua robustă și materialele premium, precum aluminiul blindat și spatele mat Gorilla Glass Victus 2.

Designul compact îl face extrem de portabil și este perfect dacă vrei un telefon Samsung elegant și funcțional. Camera principală de 50MP, care poate fi utilizată și atunci când telefonul este închis, oferă fotografii de calitate, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune smartphone-uri pentru selfie-uri de pe piață.

Samsung Galaxy Z Fold 6 este un telefon Samsung pliabil de înaltă calitate, capabil să ofere o experiență unică datorită designului său tip carte și calității excelente a construcției. Dispozitivul dispune de un ecran intern mare de 7.6 inch, ideal pentru multitasking și consum de conținut multimedia, și de un ecran extern de 6.3 inch pentru o utilizare mai tradițională.

Printre caracteristicile sale se numără o balama integrată robustă, certificare IP48 pentru rezistență la praf și apă și software complet și fluid, cu 7 ani de actualizări garantate. Încărcarea nu este cea mai rapidă, dar compensează prin suportul pentru S Pen, vândut separate, pentru ecranul intern.

Dacă ai nevoie de cel mai bun telefon, lasă-te inspirat de aceste modele!