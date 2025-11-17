Alegătorii din Ecuador resping deschiderea bazelor străine

Cetățenii Ecuadorului au respins prin referendum propunerea de a permite revenirea bazelor militare străine pe teritoriul țării, într-un vot care marchează un eșec major pentru președintele Daniel Noboa și ridică semne de întrebare asupra viitorului cooperării militare internaționale în regiunea estică a Pacificului.

Potrivit numărătorii parțiale, aproximativ 60% dintre alegători au votat „nu” la eliminarea interdicției constituționale privind bazele militare străine.

Această decizie reprezintă un recul pentru planurile președintelui Noboa, care a susținut că cooperarea internațională este esențială în lupta împotriva criminalității organizate.

Totodată, o altă propunere majoră supusă votului — organizarea unei Adunări Constituante pentru redactarea unei noi constituții — a fost respinsă de peste 61% dintre voturi, potrivit datelor preliminare.

Președintele Noboa a declarat că va „respecta voința poporului” după anunțarea rezultatelor.

Noboa a pledat pentru ridicarea interdicției asupra bazelor străine, susținând că acest pas ar consolida capacitatea statului de a combate cartelurile de droguri.

El a menționat că armistiul transnațional al grupurilor criminale face necesară o abordare internațională:

„Cooperarea internațională este singura cale de a demantela aceste grupuri (…) rețele criminale transnaționale”, a afirmat el după ce și-a exprimat votul.

În plus, reforma constituțională susținută de el viza acordarea unor instrumente mai puternice statului pentru a confrunta criminalitatea, precum pedepse mai dure și măsuri sporite de control la frontiere.

Criticii reformelor au pus în gardă asupra unui potențial dezechilibru al puterilor în stat.

Unii observatori au avertizat că o nouă constituție ar putea slăbi mecanismele de control judiciar și legislativ.

Fostul președinte Rafael Correa, cel care, în 2008, a promovat interdicția bazelor străine, a criticat din nou propunerea.

El a declarat:

„Nu avem nevoie de soldați străini. Avem nevoie de guvern.”

Votul survine într-un context marcat de un val de violență. Organismul de observare a crimei organizate din Ecuador a raportat 4 619 omucideri în prima jumătate a anului, un nivel record.

Noboa a răspuns printr-o politică aspră: trupe militare desfășurate pe străzi, intervenții în închisori și apeluri repetate la stări de urgență.

Respingerile din referendum reprezintă primul eșec major al reformelor inițiate de Noboa de la preluarea puterii, într-un moment în care securitatea națională era un punct central al agendei sale.

În ciuda rezultatelor, guvernul ar putea continua să caute forme de cooperare internațională, însă fără prezență militară străină permanentă — cel puțin prin prisma acestui vot.

Pe termen lung, decizia ar putea readuce în discuție strategiile alternative de securitate, cum ar fi consolidarea intelligence-ului și cooperarea tehnică, mai degrabă decât revenirea bazelor străine.