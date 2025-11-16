International

Pipo, liderul Los Lobos, prins în Spania după ce și-a înscenat moartea și a orchestrat sute de crime în Ecuador

Pipo, liderul Los Lobos, prins în Spania după ce și-a înscenat moartea și a orchestrat sute de crime în EcuadorWilmer Geovanny Chavarría Barre. Sursa foto: Captură video CNN
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupus lider al organizaţiei criminale Los Lobos,  una dintre cele mai puternice şi violente grupări din Ecuador,  a fost arestat în Spania, potrivit unui anunţ oficial făcut de preşedintele ecuadorian Daniel Noboa.

„Astăzi l-am capturat pe Pipo Chavarría, cel mai căutat criminal din regiune şi liderul grupării Los Lobos”, a scris Noboa pe platforma X.

Anunţul coincide cu desfășurarea unui referendum naţional în Ecuador, care include propuneri pentru combaterea crimei organizate, precum posibila reintroducere a bazelor militare străine.

Chavarría și-a schimbat identitatea și și-a falsificat moartea

Ministrul Apărării, John Reimberg, a precizat că Chavarría este considerat responsabil pentru cel puţin 400 de morţi. Arestarea a fost rezultatul unei operaţiuni comune între Poliţia Naţională din Ecuador și autorităţile spaniole.

Potrivit declarațiilor oficiale, Chavarría și-a schimbat identitatea și și-a falsificat moartea pentru a se ascunde în Europa, continuând să coordoneze operațiuni criminale în Ecuador.

A orchestrat asasinate, a controlat exploatări miniere ilegale și a traficat narcotice

Mexic

Mexic / sursa foto: X

Chavarría este acuzat că a orchestrat asasinate, a controlat exploatări miniere ilegale și a traficat narcotice în colaborare cu Jalisco New Generation Cartel (CJNG) din Mexic.

Gruparea Los Lobos a fost desemnată organizație teroristă străină de către Statele Unite în septembrie 2024 și a fost asociată cu trafic de droguri, exploatare ilegală a aurului și sprijin armat pentru securizarea rutelor de cocaină, în special în orașul Guayaquil.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat grupul în iunie 2024, menționând că avea „mii de membri” și că era unul dintre principalii factori ai escaladării violenței în Ecuador. Autoritățile ecuadoriene suspectează Los Lobos de implicare în asasinarea candidatului prezidențial Fernando Villavicencio, la 9 august 2023, în Quito.

 

