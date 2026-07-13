Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost plasat în arest la domiciliu de serviciul de informații al Gardienilor Revoluției, după ce autoritățile de la Teheran ar fi descoperit o parte importantă a contactelor sale cu Israelul, potrivit The Jerusalem Post

Potrivit informațiilor atribuite unor înalți oficiali iranieni, Israelul ar fi desfășurat timp de mai mulți ani o operațiune secretă care urmărea apropierea de fostul lider de la Teheran.

Planul ar fi ajuns până la ideea instalării lui Ahmadinejad la conducerea Iranului, în eventualitatea prăbușirii actualului regim.

Un episod-cheie al operațiunii ar fi avut loc la începutul anului 2024, în Ungaria. Gergely Deli, rectorul Universității Ludovika din Budapesta, ar fi fost rugat de un înalt oficial ungar să îl invite pe Ahmadinejad la o conferință privind schimbările climatice.

Evenimentul ar fi servit drept acoperire pentru discuții secrete între fostul președinte iranian și reprezentanți ai serviciilor israeliene.

Potrivit relatărilor bazate pe investigație, David Barnea, aflat atunci la conducerea Mossad, s-ar fi deplasat personal la Budapesta pentru a se întâlni cu Ahmadinejad.

Contactele nu s-ar fi oprit aici. Ahmadinejad ar fi avut o nouă întâlnire cu agenți israelieni în capitala Ungariei, în iunie 2025, cu doar câteva zile înaintea atacurilor care au declanșat campania militară de 12 zile a Israelului împotriva Iranului.

Investigația susține că Israelul ar fi efectuat mai multe plăți secrete către Ali Akbar Javanfekr, un purtător de cuvânt și apropiat al lui Ahmadinejad. Agenți israelieni s-ar fi întâlnit cu acesta în mai multe rânduri înaintea noii operațiuni militare împotriva Iranului.

Sursele citate susțin că motivația fostului președinte iranian nu ar fi fost în primul rând financiară.

„Are bani, are o rețea economică extinsă. Ar face-o pentru putere. Vrea să fie în fruntea puterii”, a declarat Abdolreza Davari, fost consilier și apropiat al lui Ahmadinejad, pentru The New York Times.

Un alt apropiat al fostului lider ar fi afirmat că Ahmadinejad discutase despre posibilitatea revenirii la conducerea Iranului cu sprijinul unor puteri străine.

În februarie, complexul rezidențial al lui Ahmadinejad ar fi fost lovit într-un atac israelian care a vizat gărzile sale de corp și vehiculul blindat folosit de fostul președinte.

După atac, agenți Mossad l-ar fi preluat și transportat într-o locație secretă din Iran. Ahmadinejad ar fi părăsit ulterior refugiul, în circumstanțe care nu sunt pe deplin clare, după ce ar fi devenit tot mai neîncrezător în planul israelian.

Fostul președinte a reapărut public la funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei. Imaginile îl arătau înconjurat de agenți de securitate.

Potrivit oficialilor iranieni citați în investigație, Ahmadinejad se află acum sub controlul structurii de informații a Gardienilor Revoluției și ar fi fost plasat în arest la domiciliu.

Mahmoud Ahmadinejad a condus Iranul între 2005 și 2013 și a devenit una dintre cele mai controversate figuri ale regimului iranian. În timpul mandatelor sale, a adoptat o retorică extrem de dură împotriva Israelului și a negat în repetate rânduri Holocaustul.

În ultimii ani, însă, relația sa cu structurile de putere de la Teheran s-a deteriorat. Ahmadinejad a criticat corupția și modul de guvernare, iar autoritățile iraniene i-au respins în mod repetat tentativele de a reveni în cursa prezidențială.

Un apropiat citat de presa internațională susține că fostul președinte ajunsese la concluzia că nu mai poate reveni la putere în interiorul actualului sistem. Acesta ar fi luat în calcul inclusiv sprijinul extern și ar fi vorbit despre normalizarea relațiilor cu Israelul dacă ar fi revenit la conducerea Iranului.

Mossad și reprezentanții lui Ahmadinejad nu au comentat acuzațiile prezentate în investigație. În lipsa unei confirmări oficiale din partea autorităților iraniene, circumstanțele exacte ale detenției fostului președinte și amploarea contactelor sale cu serviciile israeliene rămân neclare.