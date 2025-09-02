EVZ Special Adrian Severin: „În timp ce Zelenski nu mai are mandat, Occidentul trăiește într-o nelegiuire deplină”







În cadrul podcastului Hai România, moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de externe Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea liderilor politici din Uniunea Europeană, Ucraina și din spațiul euro-atlantic.

Robert Turcescu a subliniat caracterul paradoxal al momentului politic actual, în care liderii marilor state și ai structurilor de putere nu mai beneficiază de sprijin popular real.

El a amintit un sondaj recent din Ucraina, potrivit căruia doar 20% dintre cetățeni mai sprijină efortul de război, iar generalul Zalujnîi l-ar fi depășit pe președintele Volodimir Zelenski în încrederea publică. Turcescu a adăugat că situația este similară și în alte state, unde lideri precum Ursula von der Leyen nu ar trece testul popularității.

Potrivit jurnalistului, avem de-a face cu „o oligarhie politică”, alcătuită din autocrați care „s-au așezat cu fundul pe țări sau pe structuri” și nu mai pleacă de la putere, indiferent de voința popoarelor.

Adrian Severin a explicat că liderii actuali au ajuns la putere prin mijloace democratice, dar apoi au folosit instrumentele democrației pentru a o nega și pentru a restrânge drepturile cetățenilor. „Este vorba despre persoane care au folosit precepte, principii și instrumente democratice pentru a nega apoi democrația, pentru a ne refuza nouă respectarea drepturilor noastre democratice. Aceștia sunt conducători ilegitimi în acest moment, nu pentru că au ajuns la putere încălcând vreo lege, ci pentru că au confiscat puterea care le-a fost acordată și o exercită în mod abuziv, în alte scopuri decât cele pentru care ar trebui”, a afirmat Severin.

Fostul ministru a dat exemplul Ucrainei, unde, deși este dificil să se organizeze alegeri pe timp de război, Constituția arată că prerogativele excepționale revin Parlamentului, nu președintelui. „În condițiile acestea, domnul Zelenski poate să fie un purtător de opinii, dar nu poate să fie și un conducător executiv. Ei bine, el este conducătorul executiv. Nimeni nu vorbește în afară de el, nimeni nu se manifestă în afară de el”, a spus Severin, adăugând că în jurul președintelui ucrainean există „un grup de extremiști, un grup de neonaziști” care exercită o presiune majoră asupra deciziilor sale.

Severin a subliniat că, în mod corect, guvernul format de Parlament ar fi trebuit să conducă Ucraina în aceste condiții.

„E clar că democrația în toată zona noastră euro-atlantică, în acest Occident euro-atlantic colectiv, a încetat să mai existe. Și asta este valabil și în România, evident, dar și în alte țări. Noi nu mai trăim în democrație. Noi suntem în afara unui sistem constituțional, adică suntem într-o nelegiuire deplină, în afara oricărei legi fundamentale. Iar ceea ce se practică nu este democrație, ci o oligarhie absolută, un regim oligarhic integral, condus de un grup de interese în interesul acelui grup.”

Severin a adăugat că acest regim oligarhic presupune încălcarea drepturilor fundamentale: „Este nevoie să renunți la drepturile individuale, la drepturile fundamentale, adică să le încalci. În primul rând, la libertatea de expresie, la libertatea de asociere, la libertatea de a alege. Am văzut că nu poate fi ales oricine, ci numai cei agreați de grupul oligarhic.”

Întreg podcastul poate fi urmărit aici.