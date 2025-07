Monden Actrița Ada Galeș, în lupta cu cancerul: „Mă pregătesc de a 4-a operație”







Actrița Ada Galeș traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, confruntându-se cu o problemă medicală gravă – o tumoră descoperită pe cerul gurii.

Ada Galeș, diagnosticată cu o tumoră

Deși este vorba despre o formă mai puțin invazivă, tratamentul a presupus deja trei intervenții chirurgicale, iar a patra este programată pe 23 iulie.

Diagnosticul a fost depistat din timp, ceea ce a permis o acțiune medicală rapidă și susținută. Ada este monitorizată de o echipă de specialiști, iar evoluția pozitivă oferă speranța că nu va fi nevoie de radioterapie după următoarea operație.

Lupta cu boala și transformarea personală a Adei Galeș

Dincolo de lupta fizică, boala a declanșat în Ada Galeș un proces profund de introspecție. Această perioadă a determinat-o să reflecteze la vulnerabilitate, forță interioară și felul în care gestionează suferința. Deși nu și-a exprimat trăirile prin lacrimi, actrița a ales să își păstreze luciditatea și să comunice sincer cu publicul său.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul ‘cancer’ e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea”, a transmis Ada într-un mesaj public.

O carieră solidă, construită cu talent și disciplină

Ada Galeș este una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații. A absolvit UNATC în 2014 și a câștigat Premiul UNITER pentru debut în 2016, iar de atunci a continuat să impresioneze în proiecte teatrale și cinematografice. Este angajată a Teatrului Național din București și colaborează frecvent cu regizori din întreaga țară.

În filmul „Odată pentru totdeauna”, a jucat alături de Smiley într-o poveste sensibilă despre depresie, iar publicul a descoperit o altă latură a sa în emisiunea „America Express”, unde a demonstrat curaj și umor. În ciuda problemelor de sănătate, rămâne o prezență activă și demnă de admirat în spațiul public și artistic, scrie cancan.