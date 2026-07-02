Actori români iubiți de public, intrați în nemurire

Când vorbim de actori români pe care publicul român i-a iubit, Coca Andronescu și Ion Rițiu sunt nume care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Din păcate niciunul dintre ei nu mai este printre noi.

Între acei actori iubiți de public, numele actriței Coca Andronescu se detașează într-un mod strălucit. Coca Andronescu s-a născut la Pătârlagele pe 3 iulie 1932. A urmat liceul la Râmnicu Sărat. A absolvit în 1953, Institutul de Teatru din Cluj. Munteanca urma să devină ardeleancă prin repartiția la Teatrul din Baia Mare. Sică Alexandrescu a remarcat-o și o va distribui la București, în rolul elevei din Steaua fără nume.

Așa a ajuns Coca Andronescu între acei actori care au putut să joace pe scena Naționalului din București, începând din 1956. Se va consacra când, în 1959, regizorul Sică Alexandrescu o va distribui în rolul Mirandolinei din „Hangița” de Goldoni. Se spune că în acest context, Actrița s-a despărțit de soțul său, Andrei Bursaci, care nu a agreat detașarea sa la București.

A jucat în „Șeful sectorului suflete”. Un alt rol a fost cel din „Alo, aterizează străbunica”. În 1983, a interpretat rolul Hangiței, în teatrul TV, alături de Hamdi Cerchez, Mitică Popescu, Marian Hudac. În „Bădăranii”, a jucat cu Grigore Vasiliu Birlic, George Calboreanu, Alexandru Giugaru și Radu Beligan, titani ai filmului și teatrului românesc. Marea actriță ne-a părăsit la numai 66 de ani, pe 5 august 1998, la București.

Unul dintre acei actori de calibru, Ion Rițiu s-a născut la 4 decembrie 1950, la Târnăveni, actualul județ Mureș. La 25 de ani, a absolvit la București, IATC și a devenit actor la Teatrul din Târgu Mureș. Actorul a jucat numeroase roluri în teatru, în piese scrise de dramaturgi români și străini, adică de la Moliere, Goldoni, Shakespeare, la Caragiale, Radu Stanca, Victor Ion Popa sau Matyas Gyorgy.

Ion Rițiu a debutat în film, cu un rol de băiat rău. A fost gangsterul Rică Păsărin, în „Duelul”. A jucat rolul unui gangster cu sânge rece, tânăr, vorace, dispus să tragă cu arma apoi să gândească. Îndrăgostit de amanta șefului său. Actrița a fost prima soție a lui Horia Moculescu iar șeful lui a fost jucat de Colea Răutu. Marele actor a decedat în acest an, la 2 iulie 2024, la Târgu Mureș.

Deși au jucat cu regizori diferiți, marii actori Coca Andronescu, munteancă din județul Buzău și Ion Rițiu, Ardelean din jud.Mureș au fost la fel de iubiți. Au trecut ușor de la roluri de comedie, la roluri cu încărcătură dramatică.