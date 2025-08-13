Justitie Acțiune Declic: Contestație împotriva numirii Liei Savonea la ICCJ







Organizația civică Declic a anunțat depunerea unei acțiuni juridice pentru anularea numirii judecătoarei Lia Savonea în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Inițiativa a atras susținerea a peste 70.000 de cetățeni, care consideră că numirea reprezintă un pericol pentru independența justiției și încrederea publicului în instituțiile statului. Reprezentanții Declic vor susține în instanță argumente legale și procedurale privind modul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a gestionat această numire.

Organizația Declic a precizat că va depune joi, la Curtea de Apel Cluj, acțiunea juridică care are ca obiect anularea numirii Lia Savonea la șefia ÎCCJ. Potrivit comunicatului oficial, este pentru prima dată în istoria recentă când o organizație civică contestă în instanță numirea celui mai înalt magistrat din România.

Avocata Roxana Mândruțiu va prezenta principalele argumente juridice, incluzând încălcări procedurale grave în procesul decizional al CSM. În plus, Declic subliniază că mobilizarea civică record, cu peste 70.000 de semnături, demonstrează interesul și implicarea directă a cetățenilor în protejarea independenței justiției.

Acțiunea Declic vine după ce numirea Lia Savonea a fost criticată nu doar la nivel național, ci și de organisme internaționale, inclusiv de Comisia de la Veneția, care a atras atenția asupra direcției CSM sub conducerea acesteia. În comunicat, organizația precizează că acțiunea va demonstra modul în care procedurile interne ale CSM nu au respectat standardele legale și europene.

Sumele și resursele implicate în proces sunt suportate integral de organizație, care își propune să ofere cetățenilor un cadru de participare activă la deciziile majore ale justiției.

Judecătoarea Lia Savonea a fost numită în iunie în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), în urma votului Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Procedura a fost una discretă, fără agitația obișnuită. Decizia a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” și unul „împotrivă”, într-un context în care Savonea a fost singura candidată înscrisă.

Mandatul său va începe cel târziu pe 17 septembrie 2025, odată cu încheierea mandatului actualei președinte, Alina Corbu, și va avea o durată de trei ani.