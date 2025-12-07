Social Breaking news

Accident grav pe DN1. Traficul este îngreunat

Accident grav pe DN1. Traficul este îngreunatPolitia. Sursă foto: Facebooki
Un accident rutier produs duminică la prânz pe DN1, în Sinaia, a implicat un autocar cu 71 de pasageri și un autoturism cu patru persoane, provocând panică și blocarea traficului pe sensul Brașov–București.

„În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism cu 4 ocupanți si un autocar cu 71 de ocupanți. Este vorba despre o tamponare. Este asistat la fața locului un ocupant de la bordul autoturismului si alti 4 ocupanți din autocar, care au suferit atacuri de panică”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

