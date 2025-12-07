Accident grav pe DN1. Traficul este îngreunat

Un accident rutier produs duminică la prânz pe DN1, în Sinaia, a implicat un autocar cu 71 de pasageri și un autoturism cu patru persoane, provocând panică și blocarea traficului pe sensul Brașov–București.

Un incident rutier petrecut duminică la prânz pe DN1, în zona Sinaia, a mobilizat numeroase echipaje de intervenție după ce un autocar plin cu pasageri și un autoturism cu patru persoane s-au ciocnit. Deși impactul a fost catalogat drept tamponare, momentul a produs panică în rândul călătorilor, iar traficul pe direcția Brașov–București a fost imediat restricționat.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, autocarul transporta 71 de persoane, iar în mașina mică se aflau patru ocupanți. La solicitare au fost trimise două autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și trei ambulanțe SAJ Prahova, pentru evaluarea rapidă a situației.

Unul dintre pasagerii autoturismului a necesitat îngrijiri medicale, în timp ce patru persoane din autocar au suferit atacuri de panică și au primit sprijin din partea echipajelor de prim-ajutor. Paralel cu intervenția medicală, polițiștii rutieri au acționat pentru fluidizarea traficului, DN1 fiind deja aglomerat în acel interval.

Accidentul a dus la închiderea parțială a circulației pe sensul către București, șoferii fiind direcționați de poliție pentru a preveni blocajele. De asemenea, anchetatorii verifică dacă există și alte persoane rănite, după ce polițiștii prahoveni au transmis că ar putea exista o victimă aflată încă în evaluare medicală.

Echipajele rămân la locul accidentului până la restabilirea condițiilor sigure de trafic și până când vor clarifica exact modul în care s-a produs ciocnirea dintre cele două vehicule.

„Echipajele de Poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță”, precizează IJP Prahova.