Acatistul Sfintei Varvara, ocrotitoare copiilor. Cum se citește ca să fie de ajutor

Acatistul Sfintei Varvara, ocrotitoare copiilor. Cum se citește ca să fie de ajutor
Sfânta Varvara este cunoscută drept ocrotitoarea copiilor bolnavi, dar și a familiei. Credincioșii se roagă la ea pentru a fi păziți de moarte subită, dar și de boli infencțioase.

Sfânta care ajută copii

În credința creștina, aceasta sfânta este protectoarea celor mici. Ea vine în ajutorul lor atunci când suferă de boli infecțioase precum vărsatul de vânt. Numele ei este chemat și pentru a aduce armonia în casă. Totdată acatistul poate fi citit pentru izbăvirea de frici, primejdii sau neputințe.

În tradiția creștină se spune că ea a primit harul de a-i proteja pe cei care o cheamă să nu moară fără împărtășanie. Sfânta este prăznuită pe 4 decembrie, deci atunci citirea acatistului ar fi cea mai folositoare. Dar cei care au nevoie pot să îl citească când se ivește ocazia. Pentru stăruință în rugăciune se poate citi acatistul 40 de zile.

O copilă extrem de frumoasă

Sfânta Varvara s-a născut în casa unui roman înstărit. Se pare că era așa de frumoasă că tatăl ei a decis să facă un turn în care să o țină pentru a nu fi văzută de alți oameni. Acolo avea suită, camere pentru ea și slujnicele ei.

Doar că Sfânta și-a dat seama că ea nu dorește să urmeze zeii tatălui ei. Iar în momentul în care a auzit acest lucru, tatăl ei a încercat să o ucidă, iar în cele din urmă a predat-o ighemonului.

Torturată până la moarte

Acesta a încercat să o convingă să se întoarcă la zei, dar Sfânta nu a dorit sub nicio formă. Drept urmare a supus-o caznelor îngrozitoare. Printre altele după ce a torturat-o fizic a pus-o să umble goală prin fața mai multor bărbați.

În timp ce era chinuită unei femei, pe nume Iuliana i s-a făcut milă de ea și a început a plânge, drept urmare a fost torturată și ea. În cele din urmă ambele și-au dat duhul și au ajuns în împărăția cerurilor.

