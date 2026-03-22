Acatistul Sfântului Evanghelist Luca al Crimeei. Pentru ce se citește

Sfântul Luca al Crimeei este cunoscut drept protectorul medicilor și ajutorul lui se cere mai ales de către cei bolnavi. Este cunoscut drept doctor fără de arginți, chirug și mare făcător de minuni.

Acatistul acestui sfânt este grabnic ajutător celor care suferă de boli sufletești sau trupești. În cazul intrevențiilor chirugicale este cerută susținerea lui, dar și pentru vindecarea cancerului și alinarea suferințelor de orice tip.

Cei care trec prin operații dificile pot cere mijlocirea sfântului prin citirea acestui acatist. De altfel, este considerat ca fiind ocrotitorul medicilor, dar și al personalului din spitale. Acatistul său se poate citi și în vremuri de prigoană, strâmtorare sau încercări grele.

Sfântul s-a născut în Crimeeaîn 1877 din tată catolic și mamă ortodoxă. A urmat cursurile facultății de medicină unde a fost premiat pentru meritele sale. Ulterior s-a căăstorit, dar soția s-a a murit după numai câțiva ani. Atunci Valentin pe numele său de mirean a decis să îmbrățișeze viața monahală și a devenit Luca.

Ulterior el a fost trimis în Tașkent odată cu începerea războiului dintre Japonia și Rusia. A rămas acolo o bună perioadă, până când a fost arestat de ruși și persecutat pentru credința sa.

Sfântul Luca a fost arestat și torturat de trei ori de către autoritățile ruse. Credința lui a fost principalul motiv. În cele din urmă acesta a ajuns să fie premiat pentru scrierile lui în domeniul medical. Mai ales că multe aveau legătură cu septicemia, afecțiune despre care se știau prea puține la acel moment. Cert este că în cele din urmă acesta a murit pe 11 iunie 1961 de Sărbătoarea tuturor sfinților.

În 2013, Biserica Ortodoxă Română a decis să îl introducă în calendarul nostru. O parte din moaștele lui se află și la Paraclisul din incinta Institutul Parhon din București.