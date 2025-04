EVZ Special A fi somelierul este un job în sine! Andrei Popa explică care sunt toți pașii







A fi somelier este un job în sine. Meseria este una complexă, care îmbină cunoștințele despre vinuri cu abilități de comunicare și servire. Un somelier este un expert în vinuri, este un specialist în soiuri de struguri, știe foarte multe detalii despre regiunile viticole, despre procesele de vinificație, dar și numeroase asocieri culinare.

În cadrul unui business din domeniul HoReCa, el este responsabil de selecția, achiziționarea, depozitarea și servirea vinurilor. Andrei Popa are această meserie, chiar dacă este economist la bază. A fost pasionat de istorie și cultură, iar în momentul unei degustări de vin în cadrul unui restaurant pe care îl manageria, somelierul nu a ajuns la timp. Așa că, s-a oferit el să prezinte vinurile, dar altfel. A citit eticheta, a văzut de unde provin vinurile respective și a spus povestea locului și legătura cu viticultura.

„La sfârșitul evenimentului am fost aplaudat. Mi-au spus unii dintre invitați care mai participaseră la degustări de vinuri că prezentarea mea nu a fost una deloc plictisitoare. Nu intrasem în detalii tehnice pentru că nu le știam la acea vreme. Dar tocmai asta i-a încântat, că am spus povești. Și mie mi-a plăcut foarte mult, eram deja pasionat de vinuri și mi-am zis să fac și pasul următor, să urmez o școală de specialitate din Londra, dar care are o filială și în România”, spune Andrei Popa.

Cum ajunge cineva somelier

El a fost prezent joi, 17 aprilie, la podcastul „Picătura de Business” moderat de redactorul-șef al Revistei Capital Sorin Andreiana. Ediția integrală se regăsește pe pagina de YouTube „HAI România”. Andrei Popa spune cum a ajuns la cel de-al treilea nivel în arta somelierului și dorește să ajungă și la nivelul patru.

„La nivelul unu te inițiază, ți se povestește despre vinuri, albe și roșii, despre zone, despre soiuri. La cel de-al doilea nivel se pune mai mult accent pe degustare, pe asocieri. Tot la acest pas trebuie să recunoști vinurile, să asimilezi gusturi și arome. Nivelul trei este mult mai avansat, degustările sunt mult mai elaborate, trebuie să știi zonele de proveniență, poate chiar și crama precisă”, explică Andrei Popa.

Un plus valoare

El a început întreg acest proces cu aproape un deceniu în urmă, în anul 2016. „A fi somelier este un job în sine, necesită sute de ore de pregătire în spate, o muncă foarte amănunțită, pe lângă pasiune, evident. Ești zi de zi în contact cu vinul. Somelierul nu este doar cel care servește la masă, pune la punct cartea de vinuri, un element important în meniul unui locații. El este un plus valoare pentru orice restaurant, chiar dacă oamenii din domeniul HoReCa nu caută atât de mult astfel de servicii. Conform legislației, orice restaurant de cinci stele trebuie să aibă angajat un somelier”.

Andrei Popa a specificat că foarte mulți proprietari se bazează pe ospătari, însă ei nu au pregătirea necesară să prezinte și să servească un vin scump de 60 de mii de lei, de exemplu. „De asemenea, somelierul este cel care degustă preparatele din meniu și propune o listă de vinuri în asociere cu ceea ce pregătește bucătarul, o listă de vinuri vandabilă. El este cel care găsește producătorul sau importatorul pentru vinurile respective, el identifică soluțiile cele mai bune și, de ce nu, și la cele mai avantajoase prețuri pentru restaurantul respectiv”, continuă apoi Andrei Popa.

El este acum fondatorul afacerii dordevin.ro, un serviciu ce livrează sticle de vin la domiciliu pe bază de abonament, și co-ownerul Bistro Patio, un restaurant select din zona de nord a Capitalei.