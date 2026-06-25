Politica

Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România. Va susține un discurs în Parlament

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Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România. Va susține un discurs în ParlamentIsaac Herzog / sursa foto: captură video
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Birourile permanente reunite ale Parlamentului se întrunesc pentru a stabili detaliile ședinței comune în care președintele Israelului va transmite un mesaj aleșilor români.

Parlamentul pregătește ședința comună dedicată vizitei lui Isaac Herzog

Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România în perioada 28-29 iunie și va susține un discurs în plenul reunit al Parlamentului.

Pentru organizarea evenimentului, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc joi, de la ora 15:30, într-o ședință desfășurată online. Pe agenda întâlnirii figurează memorandumul privind convocarea unei ședințe comune dedicate transmiterii mesajului șefului statului israelian.

Potrivit documentului care urmează să fie analizat de conducerea Parlamentului, ședința comună a celor două Camere este programată pentru data de 29 iunie, la ora 17:00.

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Diplomați din statele UE, Ucraina și Republica Moldova, invitați la eveniment

La ședința comună vor fi invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, precum și reprezentanții diplomatici ai Ucrainei și Republicii Moldova.

De asemenea, la eveniment vor participa invitați ai Ambasadei Statului Israel în România.

Vizita lui Isaac Herzog are loc într-un context regional marcat de tensiuni persistente în Orientul Mijlociu și de preocupările internaționale legate de securitatea regională.

Reacția Iranului după declarațiile secretarului general al NATO

În paralel cu pregătirile pentru vizita președintelui israelian la București, autoritățile iraniene au reacționat la declarațiile făcute recent de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat NATO de „complicitate” la ceea ce a numit un „război de agresiune ilegal” împotriva Iranului, desfășurat de Statele Unite și Israel.

Declarația a venit după un interviu acordat de Mark Rutte postului Fox News, în care acesta a afirmat că sute de aeronave americane au operat de pe baze din Europa pentru a sprijini operațiuni militare desfășurate în regiune.

România, menționată în declarațiile lui Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte. Sursa Foto: Dreamstime

Potrivit afirmațiilor lui Rutte, aeroportul din București și-ar fi redus temporar numărul zborurilor comerciale pentru a permite desfășurarea unor operațiuni logistice care au implicat aeronave de realimentare.

Secretarul general al NATO a mai susținut că, în perioada conflictului, au fost efectuate mii de zboruri ale aviației americane de pe baze europene.

În reacția sa publicată pe platforma X, Esmail Baghai a susținut că declarațiile lui Mark Rutte reprezintă o recunoaștere a implicării unor state europene în sprijinirea operațiunilor militare împotriva Iranului.

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a afirmat oficialul iranian.

Italia contestă interpretarea declarațiilor NATO

Autoritățile italiene au respins însă aceste acuzații. Ministerul Apărării de la Roma a transmis miercuri că declarațiile lui Mark Rutte au creat „un mesaj complet înșelător”.

Potrivit poziției oficiale a Italiei, autoritățile de la Roma au permis utilizarea bazelor militare de către Statele Unite exclusiv pentru activități tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.

Vizita lui Isaac Herzog la București și discursul pe care acesta îl va susține în Parlament au loc astfel într-un moment în care evoluțiile din Orientul Mijlociu și reacțiile actorilor internaționali continuă să genereze ecouri inclusiv în spațiul european.

 

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