O locuință de dimensiuni foarte reduse, scoasă recent la vânzare în centrul Capitalei, a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare. Valul de ironii a început după ce un agent imobiliar a publicat imagini cu proprietatea pe TikTok. Spațiul, prezentat drept o garsonieră, este situat pe strada Ion Brezoianu, în apropierea Parcului Cișmigiu, una dintre cele mai căutate zone din București.

Cu toate acestea, suprafața redusă și condițiile oferite au generat numeroase comentarii în mediul online. Potrivit prezentării făcute de agent, locuința are mai puțin de 10 metri pătrați și este scoasă la vânzare pentru 17.000 de euro.

Un alt aspect remarcat de cei care au văzut anunțul este faptul că grupul sanitar este comun. Conform informațiilor din anunț, spațiul a fost locuit anterior de un student.

Imaginile au devenit rapid virale, iar numeroși utilizatori și-au exprimat surprinderea atât față de dimensiunile locuinței, cât și față de prețul cerut.

„Am văzut boxe mai mari decât «garsoniera» asta… și mă refer la boxe de ascultat muzică”, „TV-ul meu nu încape în camera aia…”, „Asta se numește celulă”, „Am mai mult spațiu în camion”, „17 mii ? Glumești, nu?”, „Cine stă acolo? Vreau să știu și eu! Cum să dai 17.000 de euro pe cotețul ăla de găini? Iisuse…”, sunt doar câteva din comentarile internauților.

Achiziționarea unei locuințe cu un buget mai mic de 30.000 de euro a devenit tot mai dificilă în București și în marile orașe ale țării, pe fondul creșterii constante a prețurilor din piața imobiliară. Chiar dacă astfel de oferte nu au dispărut complet, numărul lor este limitat, iar cumpărătorii trebuie să accepte de multe ori compromisuri importante.

Potrivit anunțurilor publicate pe platformele de profil, cele mai multe garsoniere disponibile în această categorie de preț sunt situate în cartiere precum Titan, 1 Decembrie 1918, Berceni sau Rahova.

În Titan, de exemplu, există garsoniere listate la prețuri între 27.000 și 30.000 de euro, majoritatea în blocuri construite înainte de 1990. Apropierea de stațiile de metrou și accesul facil la transportul public reprezintă principalele avantaje ale acestor proprietăți, motiv pentru care sunt căutate inclusiv de investitorii interesați de închiriere.

Oferte similare pot fi găsite și în zona 1 Decembrie 1918, unde unele locuințe sunt amplasate în blocuri reabilitate termic, însă suprafețele sunt, de regulă, reduse, situându-se în jurul a 15-20 de metri pătrați.

În schimb, în cartierul Rahova, cele mai accesibile proprietăți sunt adesea locuințe vechi care necesită lucrări de renovare și investiții suplimentare după achiziție.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că prețul afișat într-un anunț reprezintă doar o parte din costul total al cumpărării unei locuințe. Pe lângă suma achitată proprietarului, cumpărătorii trebuie să ia în calcul taxele notariale, eventualele comisioane ale agențiilor imobiliare, dar și cheltuielile necesare pentru renovare, mobilare sau modernizare.