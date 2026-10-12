Republica Moldova. 16 cetățeni ruși ar fi obținut pașapoarte și buletine românești în baza unor documente false, prezentate ca fiind eliberate inclusiv de Ambasada și Consulatul României din Republica Moldova. Procurorii români i-au trimis în judecată, iar autoritățile au anulat 1.702 cărți de identitate înregistrate la adrese fictive.

Inculpații sunt cercetați în stare de libertate pentru uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada februarie–iulie 2024. În acest interval, cei 16 ar fi folosit certificate de cetățenie pretins eliberate de mai multe misiuni diplomatice și consulare ale României.

Documentele ar fi fost prezentate ca fiind emise de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova și Consulatul General al României la Chișinău.

Certificatele atestau în mod fals dobândirea cetățeniei române. În baza lor, inculpații au obținut transcrierea actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. De asemenea atribuirea unor coduri numerice personale românești și eliberarea certificatelor de naștere românești de către Consiliul Local al Sectorului 6 din București.

„În perioada februarie–iulie 2024, inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretins eliberate de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova, respectiv Consulatul General al României la Chișinău. Acestea atestau în mod fals dobândirea cetățeniei române”, susțin anchetatorii, citați de G4Media.ro.

În baza acestor certificate, inculpații ar fi reușit să obțină documentele necesare pentru a solicita acte de identitate românești. Ulterior, au obținut și pașapoarte simple electronice, emise de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Ancheta vizează și persoanele care i-ar fi luat în spațiu în mod fictiv pe cei 16 inculpați. Acestea ar fi primit beneficii financiare în schimbul declarării unor adrese de domiciliu fictive.

Procurorii au anunțat că sumele obținute de aceste persoane urmează să fie confiscate.

„Menționăm că sumele obținute de persoanele care i-au luat în spațiu în mod fictiv pe inculpați, în schimbul unor beneficii financiare, urmează să fie confiscate”, au precizat anchetatorii.

Procurorul de caz a solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie falsificate și a mențiunilor din registrele de stare civilă privind nașterea inculpaților.

Cererea vizează și celelalte documente obținute ulterior. Sunt incluse actele de stare civilă, certificatele de naștere și de căsătorie, cărțile de identitate și pașapoartele.

În urma verificărilor, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a decis anularea a 1.702 cărți de identitate. Măsura a fost luată din cauza stabilirii fictive a domiciliului.