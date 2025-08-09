Social 11 menajere, arestate pentru avorturi ilegale. Riscă închisoare pe viață







11 menajere din Hong Kong au fost arestate recent, suspectate de implicare în avorturi ilegale și „ucidere de copii”, a anunțat poliția locală. Investigațiile au început în luna iunie, după ce o menajeră în vârstă de 39 de ani a leșinat în casa angajatorului său.

Paramedicii chemați la fața locului au descoperit un făt mort, ascuns într-un coș de rufe din camera femeii. Examinările ulterioare au stabilit că fătul avea cel puțin 28 de săptămâni, fiind mult peste limita legală a avortului în Hong Kong.

În urma interogatoriilor, femeia a recunoscut că a achiziționat pastile pentru avort de la o prietenă, o altă menajeră. Aceste informații au condus autoritățile la efectuarea unor raiduri între 29 iulie și 8 august, soldate cu arestarea a încă zece femei, toate suspectate de implicare în această activitate ilegală.

Dintre cele unsprezece femei reținute, cinci au fost oficial puse sub acuzare, alte cinci au fost eliberate pe cauțiune, iar o persoană a fost reținută preventiv pentru continuarea anchetei. Dacă vor fi găsite vinovate de acuzația gravă de „ucidere de copii”, acestea riscă pedepse cu închisoarea pe viață.

Inspectorul Lam Ho-yin, din cadrul brigăzii criminalistice Yuen Long, a precizat că, potrivit informațiilor preliminare, nu există dovezi că acestea ar face parte dintr-o rețea criminală organizată. Deși o menajeră străină de 32 de ani ar fi adus medicamentele din altă țară și le-ar fi vândut altor femei, autoritățile continuă să investigheze detaliile cazului.

În Hong Kong, avortul este legal doar în condiții foarte stricte: înainte de 24 de săptămâni, când viața sau sănătatea mamei este în pericol, ori în cazul unor malformații fetale grave. După această perioadă, procedurile de întrerupere a sarcinii sunt permise doar dacă viața mamei este amenințată.

Utilizarea neautorizată a medicamentelor pentru avort poate atrage pedepse de până la șapte ani de închisoare.

În contextul acestui scandal, poliția a transmis un apel angajatorilor din Hong Kong să își sfătuiască angajatele casnice să se prezinte la un medic în cazul unei sarcini, pentru a respecta cadrul legal și pentru siguranța lor.

Hong Kong găzduiește aproximativ 368.000 de angajați casnici străini, dintre care 55% provin din Filipine, iar 42% din Indonezia. Salariul minim lunar stabilit de guvern pentru această categorie este de 4.990 HK$ (aproximativ 636 de dolari americani), potrivit BBC.