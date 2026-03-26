108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Aplauze în Parlamentul de la Chişinău

Republica Moldova. Majoritatea deputaţilor din Parlamentul de la Chişinău au aplaudat în picioare ca semn de recunoştinţă pentru susţinerea oferită de Bucureşti Republicii Moldova, cu ocazia a 108 ani de la unirea Basarabiei cu România.

Momentul solemn a avut loc la începutul şedinţei din 26 martie, în ajunul zilei când uniniştii moldoveni marcheză ziua Unirii cu Ţara, după ce preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, a transmis de la tribuna Legislativului un mesaj de mulțumire pentru autoritățile de la București și felicitări tuturor celor care „celebrează legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului”.

Majoritatea deputaților, cu excepția celor din fracțiunile PSRM și PCRM, s-au ridicat în picioare și au aplaudat, în semn de recunoștință față de sprijinul constant oferit de România

În acelaşi timp, premierul României, Ilie Bolojan, a depus flori la mormintele unor membri ai Sfatului Ţării.

Igor Grosu a declarat în mesajul de felicitare că legătura dintre România şi Republica Moldova devine tot mai strânsă, Bucureştiul este principalul aliat al Chişinăului în procesul de integrare europeană şi că România a fost alături de basarabeni în cele mai grele momente, inclusiv atunci când au fost lăsaţi în frig şi în beznă.

„La 27 martie, într-o zi cu profundă încărcătură simbolică, vom marca 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Este un moment important pentru toți românii care celebrează legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului. În ultimii ani, fiecare dintre noi a simțit sprijinul constant al României. România ne-a fost alături în timpul pandemiei, ne este alături de mai bine de patru ani de când avem război la hotar.

România ne susține în parcursul nostru european și a intervenit prompt în ajutor zilele trecute, când râul Nistru a fost poluat în urma agresiunii ruse în Ucraina. Mulțumim României și felicitări, dragi români”, a declarat speakerul de la Chişinău.

Premierul României, Ilie Bolojan, a participat la o ceremonie organizată la Mănăstirea Cernica cu prilejul împlinirii a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, unde a depus coroane de flori în memoria unor membri ai Sfatului Țării, în prezența ambasadorului Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu.

”Pe 27 martie se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii, adoptat la Chișinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundația reîntregirii.

La Mănăstirea Cernica odihnesc personalități importante ale Sfatului Țării, artizani ai acestui act istoric.

Am depus astăzi coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor.

Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru!”, a declarat premierul României.

Prin mesajul de felicitare a lui Igor Grosu a fost dat startul mai multor evenimente prilejuite de aniversarea de 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Primăria Chișinău anunță inaugurarea, în 27 martie, a Cimitirului Eroilor Români din sectorul Botanica al Capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a mai spus că, de acum înainte, „acest loc simbolic și istoric va fi redat comunității ca spațiu al memoriei și respectului pentru trecut”.

„Acest loc simbolic și istoric este acum redat comunității ca spațiu al memoriei și respectului pentru trecut. Invit toți doritorii să participe la acest eveniment și aduc mulțumiri colegilor din Primărie, locuitorilor capitalei și partenerilor din România pentru acest rezultat comun”, a declarat Ion Ceban.

Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România.

La Arena Chişinău va avea loc un concert al artiştilor de muzică populară din România şi Republica Moldova, cu genericul „Noi suntem români”. Un alt concert, cu genericul „Ne-am unit”, la fel cu participarea artiştilor de pe ambele maluri ale Prutului, va avea loc la Palatul „Nicolae Sulac”.

Asociaţia istoricilor din Republica Moldova a anunţat o masă rotundă la Biblioteca Naţională, cu participarea mai multor personalităţi, dedicată zilei unirii.

Mai multe partide pro-europene au anunţat pentru 27 martie depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România este în creștere, iar un nou sondaj arată că opțiunea „Da” ar câștiga majoritatea la un eventual referendum.

Rezultatele unui sondaj realizat de Ates Research indică, în premieră, că numărul celor care ar vota pentru unire a depăşit majoritatea populaţiei cu drept de vot.

Potrivit cercetării realizate, 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar vota pentru unirea cu România, 39,2% ar vota împotrivă, 9,4% nu ar participa la vot, iar 6,7% nu s-au decis. În diaspora moldoveană, procentul celor care susțin unirea ajunge la 60,8%, în timp ce 24,3% sunt împotrivă, 9,7% nu ar participa, 4% nu s-au decis și 1,1% nu au răspuns.

Potrivit cercetătorilor, dacă s-ar organiza un referendum duminica viitoare, opțiunea „Da” ar câștiga între 55% și 58% dintre voturi.