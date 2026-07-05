Zece bărbați au fost arestați în Spania după ce autoritățile au destructurat o grupare specializată în furturi spectaculoase din camioane aflate în mers. Suspecții foloseau o metodă extrem de riscantă, cunoscută drept „metoda surferului”, prin care reușeau să ajungă la marfa transportată fără ca șoferii să își dea seama. Operațiunea, denumită „New Moon-Ceres”, a fost coordonată de Garda Civilă din Spania, cu sprijinul Europol și al autorităților române, potrivit presei din Spania.

Ancheta vizează 11 jafuri comise în perioada februarie-mai în mai multe provincii spaniole, printre care Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo și Murcia.

Potrivit anchetatorilor spanioli, gruparea avea un mod de acțiune foarte bine pus la punct. Membrii foloseau mai multe vehicule pentru a urmări și izola camionul ales drept țintă.

Un vehicul modificat se apropia de partea din spate a camionului aflat în mers, iar unul dintre hoți ieșea printr-o deschidere special creată și ajungea până la ușile remorcii.

În timp ce vehiculele continuau să ruleze pe șosea, acesta forța sistemele de închidere cu ajutorul unor unelte speciale și transfera bunurile către complicii aflați în mașina din spate.

Metoda era atât de rapidă încât, în multe cazuri, șoferii descopereau dispariția mărfii abia când ajungeau la destinație.

Autoritățile spaniole estimează că gruparea a furat bunuri în valoare totală de aproximativ 481.000 de euro.

Cea mai mare lovitură a fost dată asupra unui camion care transporta tutun pe autostrada AP-36, în zona Quintanar de la Orden, provincia Toledo. Marfa sustrasă atunci avea o valoare de aproximativ 400.000 de euro.

Ultimul jaf atribuit grupării a avut loc pe 17 iunie, când suspecții au furat 16 televizoare dintr-un camion care circula pe A-7 spre Madrid. Acest atac a contribuit la identificarea și localizarea membrilor rețelei.

Anchetatorii susțin că gruparea era una itinerantă și avea o organizare complexă. Membrii acesteia se deplasau prin mai multe țări europene, schimbau frecvent traseele și evitau să rămână mult timp în același loc.

Pentru a nu fi depistați, suspecții foloseau documente false pentru închirierea locuințelor și își schimbau periodic mijloacele de transport.

În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că membrii grupării ajunseseră în Spania și se ascundeau într-o locuință închiriată din localitatea Cox, provincia Alicante.

În timpul descinderilor, Garda Civilă a confiscat vehicule modificate pentru comiterea furturilor, echipamente de comunicații, plăcuțe de înmatriculare din mai multe țări și instrumente folosite pentru deschiderea camioanelor.

Cele 16 televizoare furate în ultimul atac au fost recuperate și returnate proprietarului. Cei zece suspecți aveau antecedente pentru infracțiuni, iar unul dintre ei era căutat în baza unor mandate europene de arestare emise de România și Austria.