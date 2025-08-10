Vremea 10 august, ziua de foc a verii. Ce regiuni vor resimți cele mai mari temperaturi







România intră în a doua decadă a lui august sub semnul unui val de căldură persistent. Duminică, 10 august, maximele ating sau depășesc pragul caniculei în aproape toate regiunile, cu disconfort termic accentuat în zonele joase.

În ansamblu, cerul rămâne mai curând senin sau cu nori trecători, iar nopțile se mențin tropicale în multe orașe, ceea ce reduce șansele de răcorire naturală.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie menține avertizări de caniculă pe arii extinse, inclusiv la nivel superior de intensitate în vest și sud-vest.

În Capitală, ziua aduce o nouă lovitură de cuptor: 37 °C la orele amiezii, cu cer predominant senin și un indice temperatură-umezeală la prag critic. Noaptea rămâne grea, cu minime în jur de 21 °C, semn că organismul nu prinde „fereastră” reală de răcorire.

Pentru duminică este activ un cod galben de caniculă, extins ulterior și pentru intervalul diurn de luni. Traiectoria termică rămâne ridicată toată săptămâna următoare, cu ușoare oscilații.

Câmpia transilvană și dealurile din jurul Clujului urcă până spre 34 °C, cu mult soare și vânt slab, ceea ce înseamnă că senzația de „fornicar” la amiază este puternică, chiar dacă diminețile rămân relativ suportabile (18 °C). Și aici e emis cod galben de caniculă pentru ziua de duminică, cu mesaj explicit privind disconfortul termic.

La Brașov, în depresiune, maxima de aproximativ 31 °C vine cu cer predominant senin, iar briza montană domolește parțial arșița; cu toate acestea, orele prânzului pot deveni apăsătoare în zonele urbane expuse. Luni crește probabilitatea pentru averse scurte de vară în zona montană învecinată, dar duminică predomină stabilitatea.

Nord-estul și estul țării merg pe scenariul „fierbinte, uscat, senin”: Iașiul atinge în jur de 33 °C, cu un parcurs diurn clasic de vară tare și o seară numai ușor mai prietenoasă.

La Dunărea de Jos, Galațiul împinge spre 35 °C, sub același tipar: mult soare, foarte puține intervale cu nori, iar asfaltul încins prelungește senzația de arșiță până târziu.

În ambele orașe sunt în vigoare atenționări de caniculă, cu accent pe indicele temperatură-umezeală și pe recomandările de protecție în intervalul 11:00–17:00.

Vestul este „punctul roșu” al hărții termice: Timișoara urcă la 39 °C, pe fondul unui cod portocaliu de caniculă, cu noapte tropicală anunțată în mod explicit în mesajul de avertizare.

Aerul rămâne uscat, vântul slab, iar expunerea în plin soare devine periculoasă în miezul zilei. De luni, valorile diurne scad câteva grade, însă duminică întreg Banatul și o parte din Crișana rămân sub incidența valului termic intens. Pentru deplasări, hidratarea și pauzele la umbră nu sunt opționale, ci esențiale.

Oltenia copiază tabloul bănățean, doar cu un pas mic în jos: Craiova atinge aproximativ 37 °C, pe fond de cod portocaliu și noapte cu minime ridicate.

Valea Dunării din această regiune poate resimți local valori comparabile cu 38–39 °C în câmp deschis, în funcție de expunere.

Fără nori relevanți, radiația directă rămâne pericolul numărul unu la exterior. Indicațiile oficiale vorbesc despre disconfort accentuat și ITU peste pragul critic, iar scenariul se prelungește și luni.

Litoralul este „cea mai respirabilă” zonă, dar nu vă lăsați păcăliți de termometre: Constanța stă în jur de 30 °C, însă umiditatea maritimă și radiația în orele amiezii generează un indice de disconfort ridicat. Briza ajută, dar în spatele falezei sau între blocuri senzația devine lipicioasă. Nopțile rămân calde, cu minime spre 22 °C. Avertizările de caniculă se mențin în Dobrogea continentală, iar la malul mării se recomandă programul clasic: plajă dimineața devreme și după ora 17:00.

Pe scurt, avem o „hartă aproape plină” de caniculă. Diferențele regionale nu țin atât de maximele afișate, cât de modul în care corpul percepe căldura: în vest și sud-vest, excesul este dat de mercurul foarte sus; la mare, de umiditate; în est și sud, de combinația dintre asfalt încins și lipsa vântului.

În zonele montane și submontane, orele dimineții sunt cele mai potrivite pentru activități, dar expunerea directă la soare în platourile înalte poate fi la fel de obositoare. Nu sunt semnale coerente pentru fronturi active duminică; furtuni izolate apar mai probabil abia la începutul săptămânii viitoare pe creste și în vecinătăți, notează ANM.

Duminică este zi de „economisire a efortului”. Planificați drumurile lungi la primele ore; luați apă la voi chiar și pentru distanțe scurte în oraș; alegeți haine lejere, deschise la culoare; căutați umbra și evitați expunerea directă în intervalul prânz–amiază. Pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice, aerul condiționat și pauzele dese fac diferența. Dacă lucrați în exterior, alternați segmente scurte de efort cu repaus la umbră și hidratare constantă. În mașină, nu lăsați niciodată persoane sau animale, nici măcar pentru câteva minute.