Monden ⁠Thalia și Anastasia Soare, la același eveniment. Cum arată starul internațional, la 53 de ani







Thalia este una dintre cele mai iubite artiste internaționale de telenovele. Aceasta a făcut o adevărată demonstrație de fashion la un eveniment unde a fost prezentă și Anastasia Soare.

Thalia, alături de Soare

Artista mexicană a fost alături de o altă actriță și prietenă la primirea stelei de pe Walk of Fame. La acest eveniment a fost invitată și românca Anastasia Soare. Mai ales că aceasta din urmă este prietenă cu ambele vedete internaționale. Cert este că Thalia a furat toate privirile. Îmbrăcată cu o ținută neagră din cap până în picioare, artista mexicană și-a arătat trupul zvelt.

Chiar dacă are 53 de ani, Thalia nu își arată deloc vârsta, asta pentru că are grijă de tenul ei, dar și de corpul ei. Drept urmare, actrița a strălucit mai ceva ca steaua pe care prietena ei, Lili Estefan, a primit-o pentru cariera sa. De asemenea, și Thalia a primit o astfel de distincție acum mai bine de 12 ani. Ea a fost recompensată cu steaua de pe Walk of Fame pentru întreaga sa carieră muzicală.

Peste 50 de discuri vândute

Artista mexicană are nu mai puțin de 50 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. De asemenea ea este considerată regina pop-ului latin, tocmai prin prisma vânzărilor făcute. Artista s-a născut la 26 august 1971, în Mexico City, fiind mezina dintre cele cinci fiice ale Yolandei Miranda Mange. Tatăl său i-a fost manager până în 1999 și a avut grijă de cariera ei.

Aceasta a debutat și pe scena muzicală, dar și pe cea artistică, în același timp. Ea a jucat în nenumărate telenovele, o parte dintre ele au ajuns și la publicul din România. Filmele au fost difuzate în peste 180 de țări. Însă după rolul din telenovela ''Rosalinda'', Thalia s-a hotărât să rămână doar cu partea de cântat. Cele mai recente albume ale sale sunt cele din 2020 și 2021.