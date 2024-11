Monden ⁠Mariah Carey se pregătește de Crăciun. Ce pretenții are vedeta







Mariah Carey, una dintre cele mai cunoscute vedete internaționale al cărui single ”All I want for Christmas” este un hit în fiecare an de Sărbători, are doleanțe speciale în acest an. Vedeta le-a transmis aceste dorințe fanilor pe facebook.

Mariah Carey vrea să modifice cântecul

Supărată foc pentru că nu mai ninge de ceva vreme, Mariah le-a transmis fanilor că își dorește zăpadă. Ba chiar a explicat că nu își înțelege propriile versuri: ”I don’t even wish for snow (n.r.- nici măcar zăpadă nu mai vreau)”. Nu de alta, dar e tot ce își dorește acum. ”Sunt destul de supărată acum pentru că nu avem suficientă zăpadă.

De ce nu avem suficientă zăpadă. Culmea și în cântec spun: nu îmi doresc zăpadă. E ceva greșit, pentru că eu îmi doresc zăpadă. Adică… avem nevoie de zăpadă!” a spus vedeta într-un clip de pe facebook. Aceasta a făcut postarea mai ales în contextul în care are o afacere cu globuri de Crăciun care imită zăpada în interior. Așa că lipsa ninsorii a venit mănușă pentru ca ea să intervină cu mesajul disperat.

Zeci de milioane, venituri, în fiecare an

Cert este că vedeta strânge anual nu mai puțin de 20 de milioane de dolari doar din drepturile de autor ale melodiei ”All i want for Christmas”. Nu de alta, dar melodia răsună peste tot de la magazine până la radiouri în perioada sărbătorilor. Inclusiv artista susține foarte multe cântări în această perioadă, nu de alta, dar fanii par să nu se mai sature de această melodie.

Deși cântecul a fost lansat în 1994, acesta este în continuare un hit, fără de care pare că nu există Crăciun. Melodia a fost un succes de la început, deși ea în sine, nu este un colind. ”All i want for Christmas” este de fapt un cântec de dragoste care are clopoței pe fundal și a fost lansat în perioada Crăciunului. Până acum, această melodie a făcut nu mai puțin de sute de milioane de dolari, de la lansare.