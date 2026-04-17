⁠Aurelian Temișan despre Jean Constantin: Era pansament, parcă îl cunoșteai de-o viață

Aurelian Temișan a povestit la un podcast despre modul în care a interacționat cu celebrul Jean Constantin. Artistul a avut numai cuvinte de laudă la adresa mareului actor.

Artistul a colaborat cu Jean Constantin în mai multe filme și a povestit despre experiența cu marele actor.

”Am lucrat împreună la ”Căderea Constantinopolului”. Jean era pansament. Simțea că ai nevoie de ceva, imediat îți sărea în ajutor. Îți dădea sfaturi simple, dar extrem de efeciente. Alea simple, alea băbești, care ajung și se impregnează în tine”, a povestit actorul.

De asemenea Aurelian Temișan a mai spus că actorul era tare apreciat de public. Drept urmare oamenii nu se fereau să meargă la el atunci când îl vedeau pe stradă, din contră. ”Era un om atât de popular și de iubit încît oricine îl întâlnea pe stradă se comporta cu el de parcă îl cunoștea de o viață.

Știi că e ideea asta că dacă-l vezi la televizor, ajungi să te împrietenești așa tare încât atunci când te întâlneai cu el aveai senzația că-l cunoști. Și-l luai direct: ce faci nea Jane? Pe vremea aia chiar se făceau multe filme și oamenii se uitau”, a mai spus cântărețul.

Cât privește modul în care a interacționat cu marii actori, artistul are numai cuvinte de laudă la adresa lor. Mai ales că a avut posibilitatea să lucreze cu mulți dintre ei la diferite filme. ”Colaborarea pe platoul de filmare a fost fantastică. Nu am avut niciun fel de problemă, nici cu el, nici cu Stela, nici cu Arșinel, nici cu Bibanu, cu Dem Rădulescu”, a mai povestit Aurelian Temișan.

Alături de Anca Țurcașiu și Loredana Groza, Aurelian Temișan este unul dintre puținii actori care a colaborat cu cei din garda veche și poate povesti despre interacțiunile cu ei.