Monden Comediantul care a făcut România să râdă înainte de era stand-up







Jean Constantin, născut Constantin Cornel Jean pe 21 august 1927, în orașul Techirghiol, județul Constanța, rămâne un nume emblematic al umorului românesc. Cu o carieră care a traversat decenii și genuri artistice – film, televiziune, radio, estradă și vodevil, el a devenit cunoscut drept „maestrul comediei”.

Personaje precum cele din seria „Brigada Diverse”, turcul Ismail din serialul „Toate pânzele sus” sau Limbă din „Revanșa” au rămas în memoria colectivă a publicului.

Jean Constantin s-a născut într-o familie multietnică: mama sa era de origine grecească, venită la sfârșitul secolului XIX din Salonic, iar tatăl său, român, lucra ca arhitect și conductor. În copilărie și adolescență, Constantin a lucrat ca normator într-o fabrică din Constanța, unde a descoperit pasiunea pentru artă, punând bazele unei mici brigăzi artistice locale.

Primele sale apariții pe scenă au avut loc la Casa de Cultură din oraș, iar la sfârșitul anului 1957 a fost angajat la secția de estradă a Teatrului de Stat „Fantasio”, unde și-a dezvoltat rapid talentul comic.

De-a lungul timpului, au circulat zvonuri despre originea sa etnică, însă actorul a glumit mereu pe seama acestor speculații: „Eu mi-am jucat foarte bine rolurile de țigan și am convins etnia și nu numai, că sunt de al lor.” Această flexibilitate de a se adapta diverselor roluri i-a permis să interpreteze personaje variate, devenind apreciat pentru naturalețea și umorul său autentic.

Jean Constantin a pătruns în lumea filmului la începutul anilor ’60. Deși primele roluri nu i-au adus faimă imediată, actorul a găsit în comedie terenul perfect pentru a se afirma. Celebritatea i-a venit odată cu rolurile din seria „Brigada Diverse”, unde a jucat alături de mari actori precum Toma Caragiu, Dem Rădulescu sau Sebastian Papaiani.

Umorul său fin și capacitatea de a construi personaje memorabile au transformat aceste filme în adevărate repere ale cinematografiei românești.

În 1973, Constantin colaborează pentru prima oară cu regizorul Sergiu Nicolaescu în „Nemuritorii”, iar în 1976 interpretează rolul turcului Ismail în serialul „Toate pânzele sus”, câștigând aprecierea unui public numeros.

Rolurile sale în „Revanșa” și „Nea Mărin miliardar” au consolidat reputația sa de actor de comedie de prim rang. În anii ’80 și ’90 a continuat să fie prezent în producții de comedie, menținându-și stilul distinctiv și capacitatea de a face publicul să râdă prin gesturi și replici memorabile.

În ultimele decenii ale vieții, actorul a redus aparițiile, dar a rămas activ în teatru și televiziune, revenind în cinematografie în 2006 cu „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”. Ultimele sale filme, „Supraviețuitorul” (2008) și „Poker” (2010), au marcat sfârșitul unei cariere impresionante.

Jean Constantin a murit pe 26 mai 2010, la Constanța, lăsând în urmă un repertoriu impresionant și un impact de necontestat asupra comediei românești.

Chiar dacă Jean Constantin este considerat unul dintre primii comedianți din țară, Dan Chișu este considerat unul dintre pionierii stand-up comedy-ului în România, având un rol esențial în introducerea și dezvoltarea acestui gen de umor în țara noastră.

În 2003, Chișu a deschis Café Deko în incinta Teatrului Național din București, un spațiu dedicat exclusiv stand-up-ului și teatrului de improvizație.

Această locație a devenit incubatorul primelor spectacole de stand-up comedy din România, fiind locul unde tineri talentați precum Claudiu Teohari (Teo), Costel Bojog, Viorel Dragu (Vio), Cristian Dumitru și alții au început să-și perfecționeze stilul și să câștige notorietate.

În 2004, Chișu a organizat ateliere de stand-up comedy, la care au participat sub 20 de persoane, majoritatea fiind studenți la UNATC. Aceste sesiuni au evoluat rapid în spectacole regulate, iar în vara aceluiași an, au început să aibă loc show-uri constante cu acești tineri comedieni.