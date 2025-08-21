Toma Caragiu, actorul care a inventat stand-up comedy în România. Marele actor s-a născut la 21 august 1925 în Grecia, prefectura Ioanina.

Toma Caragiu a reinventat comedia românească. S-a considerat dintotdeauna, ca și Nichita Stănescu, ploieștean get-beget.

Toma Caragiu a lucrat la teatrele din Ploiești și București. La Ploiești, a fost chiar director mai mulți ani. A fost căsătorit de două ori. De prima soție va divorța. A doua soție îi va fi alături până la finalul vieții sale, întrerupte brusc de cutremurul din 4 martie 1977,

Filmele în care a jucat Toma Caragiu au fost atât filme cu specific istoric, cât și drame sau comedii. Seria Haiducilor, în care a jucat rolul unui călugăr „răspopit” a fost completată cu filme precum „Tatăl risipitor”, „Bariera”, „Actorul și sălbaticii” sau „Facerea lumii”.

Seria „Brigada Diverse” îl va plasa pentru totdeauna în rolul căpitanului de Miliție Panait. Aici, toți bărbații aflați la vârsta mijlocie s-au regăsit. Un ofițer la Brigada Diverse speră să scape de „mărunțișuri”, adică acele cazuri cu furturi de căței, furturi din buzunare. Însă tocmai cazurile banale vor ascunde mari lovituri, iar personajul lui Toma Caragiu va excela.

„Milițienii” erau o echipă din care făceau parte alături de Toma Caragiu: Iurie Darie, Ioana Drăgan, Sebastian Papaiani, Dumitru Furdui și câinele Costel.

„Infractorii” au fost o tripletă de aur: Dem Rădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu. Apariții episodice a avut și Ion Finteșteanu în rolul unui escroc internațional.

„Certurile” sale cu Jean Constantin, de fapt înțepături amicale erau la ordinea zilei. Jean venea la filmările din BD, direct de la Constanța, apoi pleca spre locurile din Capitală unde se filma sau la Buftea. Caragiu era auzit spunând: „precis l-au arestat că a furat ceva din tren!” Când Jean Constantin le aducea colegilor săi cafea „a-ntâia” și „țigări lux” din Portul Constanța, marele nea Tomiță spunea: „Jenică, tată, ești iertat!”

Toma Caragiu era nelipsit de la Revelioane. Gârneață, activistul Revelionului, scheciurile cu„Șopârlele”, „Moș Gerilă”, „Așa-i în tenis” au rămas de neuitat. Poantele lui Caragiu ocoleau abil cenzura. Activiștii de partid, șefii de întreprinderi cu toții erau ironizați, atacați subtil. Mircea Diaconu, la rândul lui, mare actor, a povestit că a mers cu Toma Caragiu și alți actori la un restaurant cu „ștaif” din Capitală.

Mircea Diaconu era șoferul în acea zi. Actorii au intrat, el a rămas să parcheze. Când să intre, nu a fost lăsat de portar. „Cum să fii, mă băiete, tu coleg cu nea Tomiță?” Rămas afară, actorul a fost „recuperat” de Toma Caragiu de la intrare. El i-a spus portarului: „Măi, zici că nu e îmbrăcat cum trebuie? E îmbrăcat în el însuși!”