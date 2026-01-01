Monica Davidescu, dezvăluiri de suflet. „Copiii își aleg părinți și am și dovada”

Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan a povestit la un podcast faptul că ea crede cu tărie că cei mici aleg în ce familii să vină. De altfel, aceasta a explicat și exemplul ei care dovedește acest lucru.

Actrița spune că cei mici sunt cei care decid ce părinți să aibă. ”Copiii își aleg părinții atunci când vin pe lume din acești doi părinți. Și așa am simțit mereu și în ultimul an mi s-a și demonstrat acest lucru. Am avut o intervenție chirurgicală și a trebuit să facă un test după aceea.

Și testul ăsta a arătat că corpul meu și hormonal și tot ce se întâmplă în el este incompatibil cu sarcina. Mi se părea și normal la 52 de ani cât aveam anul trecut era normal să se întâmple așa. Dar aș vrea să știu și dacă înainte a fost așa. Măi, da și înainte a fost așa”, a explicat actrița. Practic ea nu pre ar fi putut să susțină o sarcină.

”Eu am avut o singură sarcină, pe Dora. Păi cum am dus această sarcină la capăt fără niciun fel de problemă? Dacă eram incompatibilă cu sarcina, corpul meu nu putea să țină o sarcină. Sau îmi explic că am avut ca înainte ca eu să rămân însărcinată am avut o hipertiroidie polinodulară, medicul a hotărât să o scot, pentru că această afecțiune nu-mi permitea să rămân însărcinată.

Am scot tiroida și corpul eu a fost atunci debusolat hormonal și am rămas însărcinată. Dar nu am avut niciun fel de problemă în sarcină. Niciuna”, a mai spus Monica Davidescu.

Pe de altă partea a explicat că a mai avut o sarcină. Dar aceasta nu a ajuns niciodată la termen. ”Apoi a mai venit o altă sarcină, dar care s-a întrerupt din evoluție.

Și gata, s-a închis, asta înseamnă că corpul meu nu a mai dorit alte sarcini, doar pe ea. Ea ne-a ales„, a mai povestit artista.