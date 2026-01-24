⁠Adi Minune, ironizat de fani: Zici că esti mascotă

Monden

Adi Minune a pus un clip pe o rețea de socializare care a atras mai multe comentarii negative la adresa lui. Internauții nu s-au ferit să-i adreseze tot felul de apelative.

Adi Minune, de râsul fanilor

Manelistul s-a filmat în timp ce pe fundal se auzea un refren. ”N-ai să-mi dai vreo 5 milioane până luna viitoare?!”, spunea cântecul în timp ce interpretul își ducea palma la frunte. Drept urmare întreg clipul a fost ironizat de mulți dintre cei care l-au urmărit. ”Ai înebunit de tot Adriane, ai ajuns mascotă pe telefon”, i-a scris unul dintre cei care îl urmărește.

Screenshot

”Ce faci mai Adriane? Te doare capul? Băi Adriane, nici nu știi cât de "MARE", începi să fii!”, i-a scris un alt internaut în comentarii. ”Nepoate, iar ai chiulit de la școală?”, a mai comentat o altă persoană.

Nu le răspunde rătăcioșilor

Cu toate acestea, interpretul nu s-a lăsat dus de val și nici nu a răspuns vreunui comentariu. De altfel, manelistul în general nu intră în discuții cu internauții. De cele mai multe ori nici nu are timp, pentru că are foarte multe cântări.

Este unul dintre cei mai solicitați artisti la evenimente de toate felurile. Își mai face ocazional timp să mai posteze câte un clip sau câte o poză.

Unul dintre cei mai bine plătiți artiști

Adrian Minune este unul dintre cei mai bine plătiți artiști din domeniul muzicii de petrecere. Tariful lui depășește 10.000 de euro, mai ales că de multe ori călătorește și cu trupă după el. Manelistul cântă doar live și acum are posibilitatea să aducă la eveniment și pe copiii lui.

Asta pentru toți copiii sunt și ei cântăreți. Cea mai cunoscută este Karmen, cea care a făcut deja carieră în muzica pop românească. Deși cântă alt stil decât tatăl său, Karmen este una dintre cele mai de succes artiste.

Proiecte speciale