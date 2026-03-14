Ileana Lazariuc, din nou în atenția urmăritorilor. Apariția în rochia scurtă, apreciată de fani 

Ileana Lazariuc a atras atenția fanilor din mediul online cu o nouă apariție. La 43 de ani, artista a publicat o fotografie în care poartă o rochie scurtă ce îi evidențiază picioarele. Poza, completată de o atitudine sigură, a adunat rapid aprecieri și comentarii din partea urmăritorilor.

După divorțul de Ion Țiriac, Ileana Lazariuc a ales să își păstreze viața personală departe de atenția publică. În prezent, aceasta locuiește în Dubai, alături de băieții săi. Pentru că publică rar pe rețelele de socializare, fiecare apariție este urmărită și comentată de fani.

În videoclip, Ileana Lazariuc apare într-o rochie neagră foarte scurtă, cu umerii ușor bufanți, pe balconul unei clădiri înalte. Ținuta îi evidențiază picioarele și talia subțire. Machiajul discret și părul lăsat pe spate completează aspectul elegant, iar ceasul purtat la mână adaugă un detaliu de rafinament.

Fanii au reacționat rapid și au lăsat numeroase comentarii, felicitând-o pentru stil, frumusețe și eleganță. „Nu uitați, numai cei care își iubesc viața îi aplaudă pe ceilalți!”, a scris artista.

Artista a spus că mutarea în România i-a marcat copilăria și că a trecut prin momente dificile în acea perioadă.

„A fost greu. Mi-am găsit prieteni foarte repede. Mi se pare atât de îndepărtat… Ea deja avea foarte multe concerte, pleca foarte des, ea era aici, noi eram acolo şi atunci a luat decizia că este mult mai ok să film lângă ea. Aşa a luat decizia să ne mutăm aici cu toţii”, a povestit aceasta.

În copilărie, Ileana Lazariuc a mers adesea alături de mama ei la cântări. Artista își amintește că, de multe ori, adormea în restaurantele unde aceasta cânta.

„Ea a suferit foarte mult, mai ales, văzându-mă pe mine că nu mă acomodam. A fost o perioadă scurtă, chiar mi-a povestit că nu ştia dacă a luat decizia bună. Poate că ar fi fost mai bine să mergem înapoi. În momentul în care a văzut că mi-am făcut viaţa mea, prietenii mei, atunci a ştiut că a luat decizia bună. Dormeam pe scaune, pe mese, peste tot pe unde apucam. S-a întâmplat foarte des, pentru că nu avea cu cine să mă lase, eu eram mai mică. Mă lua tot timpul la concerte, adormeam… eram copilul restaurantelor. Toată lumea ştia a cui sunt, îmi puneau o plapumă pe mine şi mă lăsau acolo”, a povestit aceasta.