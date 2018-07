România nu a dat NICIUN ORGAN la Eurotransplant. REFUZUL DONATORILOR s-a triplat

Românii nu sunt primiți în alte țări pentru transplant deoarece România nu donează organe către Eurotransplant. Nu donează pentru că nu are de unde, românii sunt tot mai reticenți.





În urmă cu trei decenii, transplantul era considerat un miracol. Acum, încrederea în transplant este fragilă și din cauza numeroaselor scandaluri în jurul acestui subiect. Jumătate dintre aparținători nu acceptă donarea organelor celor aflați în moarte clinică, se arăta la începutul anului. În anul 2017 România nu a dat niciun organ la Eurotransplant.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat vineri că unul dintre motivele pentru care ţara noastră nu a intrat în Eurotransplant poate fi şi numărul mic de organe pe care România le-a donat celorlalte state. Sorina Pintea a mai spus, la România Tv, că începând din acest an s-a încercat reluarea colaborării cu mai multe state din Eurotransplant, dar numai Ungaria a răspuns. „S-a luat legătura cu centrul din Budapesta, lucrurile mergeau în direcţia bună, România a început să dea organe, pentru că a fost 2017, când niciun organ nu a ajuns la ţările Eurotransplant. Părerea mea este că ţările din Eurotransplant ne-au refuzat tocmai pentru acest motiv. În 2015, s-au făcut 40 de transplanturi pulmonare la Viena, când România a dat doi plânâni. În 2016, un singur plămân, în 2017 a venit refuzul. În 2017, niciun organ donat către Eurtransplant. Nu ştiu care a fost adevăratul motiv. Scandalurile, clar nu au făcut bine. În 2018, am început să ne preocupăm de promovarea donării. (...) Am ajuns cu Budapesta la un moment al semnării contractului. (...) Săptămâna viitoare, urmează să mă întâlnesc cu oficialii unguri să definitivăm lucrurile”, a declarat Sorina Pintea, citată de Mediafax.

Ministrul a criticat și modul de desfășurare al activității la Agenţia Națională de Transplant. „Poate că statul român trebuie să facă mai mult pentru a intra în Eurotransplant sau în orice organizaţie, pentru că sunt mai multe care se ocupă cu asta. 99% din vină - trebuia să facă mai mult în privinţa promovării donării, să facă ordine în Agenţia Naţională de Transplant, pentru că, de fapt, problema a fost transparenţa, listele nu erau publice, erau pacienţi pe liste care apăreau dintr-o dată, motivându-se că erau urgenţe majore. (...) Aceste lucruri trebuie să fie transparente”, a afirmat Pintea.

Ministrul a făcut primul pas și a început restructurarea Agenției. Alexandra Anca Mureşan a fost numită, miercuri, în funcţia de director executiv al ANT.

