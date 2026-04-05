Ziua Jandarmeriei Române 2026: Demonstrații, cros și muzică de promenadă în Parcul Carol

Ziua Jandarmeriei Române va fi marcată duminică, 5 aprilie, în Parcul Carol I din București, printr-o serie de evenimente publice menite să aducă instituția mai aproape de cetățeni. Manifestările încep la ora 10:00 și se vor desfășura pe tot parcursul zilei, oferind publicului oportunitatea de a participa la activități educative și interactive.

Vizitatorii vor putea urmări exerciții demonstrative cu caii și câinii Jandarmeriei, precum și demonstrații de autoapărare și intervenții antiteroriste. Cei pasionați de mișcare sunt invitați să participe la crosul Jandarmeriei Române, iar cei care caută senzații tari se pot bucura de o tiroliană amenajată special pentru eveniment.

Evenimentul va include și prezentarea materialelor și mijloacelor folosite în misiunile de ordine publică, echipamente speciale ale scafandrilor și parașutiștilor, precum și drill-uri ale Gărzii de Onoare. Toate acestea oferă o perspectivă completă asupra activităților zilnice și a pregătirii Jandarmeriei Române.

Pentru pasionații de istorie și tradiție, organizatorii au pregătit o expoziție cu uniforme militare de epocă, care ilustrează evoluția Jandarmeriei de-a lungul timpului. Atmosfera va fi întreținută și de muzică de promenadă, oferind un mix între tradiție și prezent.

„O să avem o zi plină de energie, demonstrații spectaculoase și multe activități. Publicul va putea descoperi standuri de promovare a imaginii instituționale și a ofertei educaționale, precum și materialele folosite în misiuni reale. Este ziua în care ne cunoaștem mai bine”, se arată într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Vineri, s-au împlinit 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, instituție cu un rol esențial în menținerea ordinii publice și în protecția cetățenilor. Evenimentul din Parcul Carol I este o ocazie unică de a celebra această tradiție și de a arăta publicului larg complexitatea și profesionalismul activității jandarmilor.