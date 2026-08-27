Fosta președintă a Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a fost audiată în calitate de martor al apărării în dosarul „Kuliok”, în care fostul șef al statului Igor Dodon este judecat pentru mai multe acuzații.

Audierea acesteia are loc în etapa administrării probelor în instanță. Igor Dodon a declarat, înaintea unei ședințe a Parlamentului, că își va prezenta propriile declarații abia după ce vor fi examinate toate probele depuse de ambele părți.

„Urmează să depun declarații după ce se finalizează examinarea tuturor probelor din ambele părți”, a spus fostul președinte, potrivit IPN.

Dodon a precizat că, deși apărarea a avut deja posibilitatea să o audieze pe Zinaida Greceanîi, procurorii mai au martori care urmează să fie ascultați de instanță. În aceste condiții, el estimează că momentul în care va da declarații va veni după încheierea acestei etape a procesului.

„Luni a fost audiată doamna Greceanîi. Înțeleg că din partea procurorilor mai sunt martori care nu au fost audiați, de aceea, evident că, atunci când se va finaliza procedura, urmez eu”, a declarat Igor Dodon.

Dosarul „Kuliok” vizează acuzații formulate de procurori împotriva fostului președinte al Republicii Moldova. Igor Dodon este cercetat penal pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat.

Anchetatorii susțin că Dodon ar fi solicitat mai mult de un milion de dolari de la omul de afaceri Vlad Plahotniuc, în schimbul promovării unor interese politice ale Partidului Democrat din Moldova.

Cazul a devenit cunoscut public sub denumirea de „dosarul Kuliok”, după apariția unor imagini în care Igor Dodon și Vlad Plahotniuc apar discutând în cadrul unei întrevederi, fiind prezentat și un pachet despre care procurorii susțin că ar fi conținut bani.

Fostul șef al statului neagă acuzațiile care îi sunt aduse și susține că dosarul are o motivație politică.

Dacă instanța îl va găsi vinovat pentru faptele de care este acuzat, Igor Dodon riscă o pedeapsă care poate ajunge la 20 de ani de închisoare.